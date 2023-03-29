Пассажиры маршрутки, у которой на полном ходу отвалилось колесо в Иркутске: «Еще пара метров - и улетели бы с моста!»

Фото предоставлено "КП"-Иркутск очевидцами.

«Сегодня во время движения по Новому мосту у маршрутки отлетело колесо, водитель летел на скорости! Еще пара метров - и улетели бы с моста…» - такое сообщение появилось вечером 28 марта в одном из пабликов Иркутска.

Как рассказала корреспонденту «Комсомолки» автор поста, инцидент произошел на маршруте 456, который следует от Центрального рынка в поселок Маркова. Около 20:00 пассажиры услышали треск, после чего автобус резко накренился.

- Когда нас покосило, и мы начали приближаться к парапету, я увидела впереди колесо, которое ударилось об ограждение и упало, - вспоминает иркутянка. - Тогда маршрутка начала тормозить, и мы кое-как остановились.

Напуганные люди толпились у двери, чтобы скорее выбежать на улицу. В момент случившегося в салоне не было свободных мест. Кто-то ехал стоя. Чудом обошлось без пострадавших.

- Кого-то трясло от страха, а девочки-школьницы сильно испугались и громко плакали, - поделилась с «КП»-Иркутск» другая очевидица произошедшего. – Многие не понимали, что делать дальше, так как мы стояли на обочине посреди Академического моста. К счастью, проезжавшие мимо автомобилисты остановились и предложили довезти нас до остановки.

Добраться до ближайшей остановки пассажирам маршрутки помогли неравнодушные автомобилисты. Фото предоставлено "КП"-Иркутск очевидцами.

Некоторые пассажиры обратились с жалобой в министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, оставив сообщения на официальной странице в соцсетях.

По какой причине могло отвалиться колесо, и как неисправная маршрутка вышла на маршрут, только предстоит выяснить. На момент публикации корреспонденту не удалось получить комментарий от компании-перевозчика.

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