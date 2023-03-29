Минтранс прокомментировал инцидент с маршруткой, у которой отвалилось колесо в Иркутске

Еще 28 марта вечером в Иркутске во время движения по Академическому мосту у маршрутки отвалилось колесо. Все случилось на маршруте 456, который следует от Центрального рынка в поселок Маркова, около 20:00. Министерство транспорта региона дало комментарий одной из пассажирок того маршрута.

-Здравствуйте! Мы направили письмо перевозчику, чтобы он усилил контроль за техническим состоянием транспорта, - сказали в министерстве.

Кроме этого, в ведомстве добавили, что сейчас выясняют причины произошедшего. Перевозчик также выразил свои искренние извинения пассажирам.

Сами очевидцы рассказывают, что напуганные люди толпились у двери. Свободных мест тогда в маршрутке не было, часть людей ехала стоя. Со слов очевидцев, пострадавших в ходе инцидента не было. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале.