Актер, который пытался покончить с собой во время спектакля в Улан-Удэ, рассказал о причинах поступка

Сейчас здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает. Фото: личный архив Артура Шуваева

Никто из пришедших на спектакль «Театр. Изнанка» в Улан-Удэ даже не мог предположить, что это представление завершится громким скандалом. 29 марта актер театра имени Н.А. Бестужева, Артур Шувалов попытался свести счеты с жизнью. Причем прямо на глазах у зрителей!

Когда постановка была сыграна, а артисты вышли на поклон, мужчина вышел в центр сцены и начал наносить себе увечья.

- Простите меня. Я устал, я не могу, у меня нет больше выбора, - обратился к зрителям Артур Шувалов.

Момент инцидента засняли очевидцы из зала. По снятым кадрам понятно, что поступок артиста поверг присутствующих в шок. Коллеги по театру поспешили увести раненого за кулисы и оказали ему первую помощь. Рану ему зашили в травмпункте.

Сейчас здоровью и жизни актера ничего не угрожает. Корреспонденты «КП» - Иркутск связались с Артуром Шуваловым, чтобы узнать о причинах его поступка и его состоянии.

- Чувствую себя вполне нормально, иду в больницу на перевязку. Только что вышел из отделения полиции, дал комментарий по поводу случившегося, - рассказывает Артур Шувалов. - Я действительно думал о том, чтобы свести счеты с жизнью.

Мужчина признается, что это решение далось ему нелегко, но он не видел иного выхода. Местные СМИ утверждают, что конфликт в театре начался после того, как сменился художественный руководитель.

- На протяжении большого периода времени на меня оказывают давление, пытаются уволить, лишают премий и выплат, из которых складывается большая часть моей зарплаты, - говорит Артур.

Вот как прокомментировали ситуацию в самом театре имени Бесстужева.

- Актер был занят в спектаклях, полностью получал заработную плату, и его жену не увольняли, она сама подала заявление, - говорится в официальном сообщении на сайте учреждения.

Также в театре добавили, что после отстранения от должности бывшего художественного руководителя, Артур Шувалов не был настроен на творческую работу. Извинились перед зрителями и пообещали, что будет проведена тщательная проверка.

- Что явилось причиной, того, что актер использовал спектакль - публичное мероприятие для демонстративного нанесения себе раны перед зрителями, будет устанавливаться, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. - Правовую оценку случившемуся, думаю, дадут соответствующие органы. В ходе расследования наверняка проведут психологическую экспертизу, в каком состоянии находился он в этот момент. По указанному факту проведет служебную проверку и Министерство культуры Бурятии.

После случившегося, по словам Артура, никто из руководства театра пока не выходил с ним на связь. Но телефон разрывается от звонков людей, которые хотят его поддержать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что решил суд по громкому делу, где биологические родители из Таджикистана забрали дочь у приемной семьи из Иркутска (подробнее)

Стало известно состояние актера, который пытался покончить с собой во время спектакля в театре Улан-Удэ (подробнее)

«50-летие отпраздновала в кожаных шортах»: сибирячка похудела на 11 размеров ради мечты (подробнее)