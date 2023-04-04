Землетрясение в Иркутске было зафиксировано 3 апреля, в 15.04.

Землетрясение в Иркутске было зафиксировано 3 апреля, в 15.04. Эпицентром стала середина озера Байкал, около 20 километров к югу от села Еланцы. В самом эпицентре толчки были 6,4 балла. Магнитуда достигала 4,7. В Иркутске землетрясение достигло 3-4 баллов. По словам МЧС, разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Что произошло в Иркутске в ночь на 4 апреля: самолет не смог взлететь

Самолет рейса "Иркутск-Бодайбо" не смог взлететь из-за самовыключения двигателя. По предварительным данным, при его движении на старт произошло самовыключение правого двигателя при прогреве. Командир воздушного судна принял решение о возвращении на стоянку.

Что произошло в Иркутске в ночь на 4 апреля: получил взятку 150 тысяч

В Иркутске осудят начальника коммерческого отдела МУП «Центральный рынок» за взятку. По имеющейся информации, обвиняемый получил 150 тысяч рублей. Взятку ему банковским переводом отправил предприниматель. Деньги давались за способствование заключению дополнительного соглашения к договору о предоставлении торгового места.

Что произошло в Иркутске в ночь на 4 апреля: из огня спасли 9 иркутян

Восемь жильцов горевшего дома спасли на улице Маршала Конева в Иркутске. 15 человек успели выбежать на улицу самостоятельно. Еще восемь иркутян спасли пожарные при помощи устройств защиты дыхания.

А прошлой ночью в Иркутске произошел пожар на улице Мухиной. Горел расселенный дом. Как установили специалисты, пламя начало распространяться на лестничной клетке. Причина случившегося - неосторожное обращения с огнем. Из-за отравления угарным газом пострадал бездомный мужчина, который устроил в «заброшке» ночлег.

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