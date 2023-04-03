Что происходит в театре Улан-Удэ, где актер пытался покончить с собой во время спектакля

Администрация драмтеатра усилила меры безопасности, после произошедшего инцидента. Фото: личный архив Артура Шувалова

Кажется, скандал, разгоревшийся накануне в Русском драматическом театре Улан-Удэ, продолжается. На этот раз нескольким артистам труппы запретили приходить в театр. Администрация учреждения культуры усилила меры безопасности, после того как актер Артур Шувалов попытался покончить с собой прямо во время спектакля.

Как ранее сообщала «КП» - Иркутск, громкий инцидент произошел вечером, 29 марта. Все произошло, когда постановка уже завершилась и артисты вышли на финальный поклон к зрителям.

- Простите меня. Я устал. Я не могу. У меня нет больше выбора, - произнес Артур Шувалов, обращаясь к залу.

Все, что далее происходило на сцене драмтеатра, попало на камеру очевидцев. Поступок артиста стал для всех присутствующих настоящим потрясением. После случившегося, коллеги по театру пришли на помощь мужчине и вывели его за кулисы. Шувалов выжил, его отвезли в травмпункт.

Что стало причиной такого поступка? Ряд местных СМИ предположили, что всему виной стал конфликт артиста с новым художественным руководителем. Позже сам Артур Шувалов подтвердил эту информацию корреспонденту «КП» - Иркутск.

- На протяжении большого периода времени на меня оказывают давление, пытаются уволить, лишают премий и выплат, из которых складывается большая часть моей зарплаты, - рассказал Артур Шувалов. – Я не видел другого выхода и действительно думал о том, чтобы свести счеты с жизнью.

В самом театре имени Бестужева с доводами Шувалова не согласны. Из официального сообщения на сайте учреждения следует:

- Актер был занят в спектаклях, полностью получал заработную плату, и его жену не увольняли, она сама подала заявление, - говорится в сообщении. - После отстранения от должности бывшего художественного руководителя, Артур Шувалов не был настроен на творческую работу, а только на саботаж, срыв рабочего процесса любой ценой, позволяя себе оскорбительное и хамское поведение.

После случившегося, в социальных сетях появилось еще одно видео, которое было снято уже в гримерке театра. На кадрах – художественный руководитель театра спорит с несколькими артистами и заявляет о том, что они должны покинуть здание. Его подчиненные же апеллируют тем, что для этого у руководства должно быть письменное основание. Также на видео можно заметить сотрудников группы быстрого реагирования, которые предпринимают попытки вывести артистов.

- Руководство решило, что артисты не должны находиться в театре из-за того, что они якобы готовили какую-то акцию на премьере спектакля «Живой товар», которая прошла 1 и 2 апреля, - рассказывает Артур Шувалов.

Актер пояснил, что художественный руководитель театра ставил спектакль с участием приглашенных московских артистов. Среди зрителей был и глава республики Алексей Цыденов. Произошедшую ситуацию в самом театре имени Бестужева прокомментировали так:

- После случая, произошедшего на глазах сотен зрителей, три артиста не допускаются в театр до окончания проверки инцидента органами прокуратуры. Но 1 апреля группа, поддержавшая акцию артиста Артура Шувалова во время спектакля «Театр. Изнанка», настойчиво пыталась пройти в зал, в котором не было свободных мест. Мы вынуждены были вызвать охрану, чтобы усилить меры безопасности и защитить зрителей от возможных провокаций», - говорится в официальном сообщении на сайте учреждения.

Сам Артур Шувалов до сих пор находится на больничном. Пока он продолжает числиться в действующих списках актеров труппы.

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