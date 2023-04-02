«Сорвался с высоты 3-го этажа»: в Иркутске произошла трагедия в торговом центре

45-летний сибиряк скончался в больнице после инцидента в торговом центре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия произошла при проведении монтажных работ в торговом центре «Карамель» в Иркутске. 45-летний мужчина сорвался с высоты третьего этажа в шахту лифта. К сожалению, спасти его не удалось. Пострадавший вскоре скончался в реанимационном отделении ГКБ-3. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), - отмечают в ведомстве.

Как стало известно «КП», погибший являлся рабочим.

О том, что стало причиной произошедшего предстоит выяснить правоохранителям. Следователи СК изучат документацию по правилам безопасности при ведении работ, также назначена судебно-медицинская экспертиза.

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