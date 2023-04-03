В Иркутске осудят начальника коммерческого отдела МУП «Центральный рынок» за взятку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске осудят начальника коммерческого отдела МУП «Центральный рынок» за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

-Следственный отдел завершил расследование по статье о получении взятки должностным лицом в значительном размере, - говорят в следкоме.

Уголовное дело было заведено по материалам ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское», отметили в ведомстве.

По имеющейся информации, обвиняемый получил взятку в размере 150 тысяч рублей. Взятку ему банковским переводом отправил предприниматель. Деньги давались за способствование заключению дополнительного соглашения к договору о предоставлении торгового места.

Теперь дело передано в суд, где будет рассмотрено по существу.

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