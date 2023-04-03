В Бирюсинске 1 апреля 2023 года опрокинулось авто Lifan X50 с 26-летней девушкой за рулем Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тайшете сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, где пострадала молодая девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-ДТП случилось ночью 1 апреля в городе Бирюсинске Тайшетского района. По имеющимся данным, 26-летняя девушка не справилась с управлением, в результате машина опрокинулась, - говорят в МВД.

Как итог, женщина за рулем Lifan X50 попала в больницу, а пассажир иномарки не пострадал.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, выясняются все причины и условия произошедшего. Возбуждено административное расследование.

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