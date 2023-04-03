Восемь жильцов горевшего дома на улице Маршала Конева спасли в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Около полудня 3 апреля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Маршала Конева в Иркутске. По адресу незамедлительно выехали семь пожарных расчетов с автолестницей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Жильцы дома сообщали о сильном задымлении на четвертом этаже, - рассказали о подробностях произошедшего в ведомстве. - В подъезде становилось тяжелее дышать. Выяснилось, что в одной из квартир горела комната.

15 человек успели выбежать на улицу самостоятельно. Еще восемь иркутян, в числе которых были хозяева загоревшихся квадратных метров, спасли пожарные при помощи устройств защиты дыхания. Вскоре пламя было потушено на площади 20 квадратных метров. Причину произошедшего предстоит установить экспертам.

Напомним, в Иркутске установили виновника пожара в пристрое гостиницы «Ангара». Как установил суд, ночью 28 апреля 2022 года бездомный мужчина искал продукты в мусорных контейнерах на улице Сухэ-Батора. Было темно, поэтому он решил поджечь кусок картона, который позже бросил в один из баков и ушел. Из-за его неосторожности пламя охватило помещение, а дым проник в здание отеля.

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