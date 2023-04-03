Виновнику пожара в пристрое гостиницы «Ангара» назначили 80 часов обязательных работ Фото: Прокуратура Иркутской области

В Иркутске вынесли приговор виновнику пожара в помещении супермаркета, пристроенного к гостинице «Ангара». Это произошло ночью 28 апреля прошлого года. Как установил суд, 50-летний мужчина без определенного места жительства осматривал содержимое мусорных контейнеров на улице Сухэ-Батора в поисках еды. Было темно, поэтому он решил поджечь кусок картона, который позже бросил в один из баков и ушел. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Произошло возгорание отходов и дальнейшее распространение огня на пристроенные к гостинице помещения, - восстанавливают хронологию событий в ведомстве.

В здании гостиницы сработала автоматическая пожарная сигнализация. Персоналу пришлось эвакуировать постояльцев. Когда спасатели прибыли по адресу, горела кровля пристроя. Второй этаж был полностью заполнен дымом. Работники вывели из здания «Ангары» 100 человек, еще 47 человек, в том числе троих детей, спасли пожарные. Расследованием случившегося занимались дознаватели МЧС.

В результате трем коммерческим организациям причинен ущерб на общую сумму около 900 тысяч рублей. С учетом мнения государственного обвинителя сибиряку назначили 80 часов обязательных работ.

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