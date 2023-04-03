Бездомный пострадал при пожаре в «заброшке» на улице Мухиной в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 3 апреля 2023 года в Иркутске произошел пожар на улице Мухиной. Горел расселенный дом. Как установили специалисты, пламя начало распространяться на лестничной клетке. Причина случившегося - неосторожное обращения с огнем. Из-за отравления угарным газом пострадал бездомный мужчина, который устроил в «заброшке» ночлег. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В Приангарье за выходные дни 1 и 2 апреля произошло 30 пожаров. Девять пожаров зарегистрировано в хозяйственных постройках, семь – в частных жилых домах, два пожара произошло в садовых домах, по одному пожару – в магазине, в строящемся и в нежилом доме, - уточнили в ведомстве. - Дважды пожарные подразделения реагировали на пожары на автотранспорте, три раза выезжали на тушение пожаров в гаражах. В остальных случаях горел мусор.

К счастью, с начала месяца не произошло ни одного летального случая. Большая часть происшествия стало следствием короткого замыкания и неосторожного обращения с огнем.

Напомним, в Иркутске вынесли приговор виновнику пожара в помещении супермаркета, пристроенного к гостинице «Ангара». Как установил суд, весной прошлого года 50-летний мужчина без определенного места жительства осматривал содержимое мусорных контейнеров в поисках еды, после чего случайно поджег один из них и ушел. Ущерб от его неосторожности составил 900 тысяч рублей. Ему избрали наказание.