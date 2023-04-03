Новый рекорд! В марте сайт "КП-Иркутск" впервые набрал 1 млн 770 тысяч уникальных посетителей за месяц Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Новая статья! По данным счетчика LiveInternet, за март 2023 года сайт irk.kp.ru набрал 2,980,540 просмотров и 1,770,972 уникальных посетителей. Предыдущий наш рекорд был зафиксирован в феврале, когда удалось набрать 1,715,496 "уников", а также 4,060,042 просмотров. А все благодаря вам, уважаемые читатели!

В марте, как и всегда, читатели больше всего интересовались нашими новостями, а также эксклюзивными материалами сайта "КП-Иркутск" - о героях СВО, об изнанке популярных профессий (дневники медсестры и официантки), о мошенниках и о том, как не стать их жертвами, мотивирующими историями о похудении или борьбе с тяжелыми болезнями, семейными драмами, криминалом и многим другим.

Итак, топ-5 самых читаемых материалов в марте 2023:

1. «Подобрал щенка и назвал его Дочей». Собаку погибшего бойца СВО из Бурятии привезли к его семье - 65 тысяч просмотров.

2. «Сказал честно, что потерял ноги»: раненый боец СВО пережил 14 операций, но нашел в госпитале любовь - 45 тысяч просмотров.

3. Бабушкин фарфор на миллион: названы 5 вещиц советского времени, которые стоят больших денег - 37,4 тысячи просмотров.

4. Спит на диване хозяина и узнает его на портрете. Как обживается собака Доча, которую забрала семья погибшего бойца из Бурятии - 36 тысяч просмотров.

5. «Сорвалась с балкона во время секса и отделалась переломом»: медсестра рассказала о буднях в приемном покое - 31,8 тысячи просмотров.

Но «КП»-Иркутск - это не только сайт. Это ежедневная газета, где публикуются наши лучшие материалы. Это актуальные новости и интервью на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91.5 FM и на 99.5 FM в Братске, а также на сайте irk.kp.ru из любой точки мира.

И, конечно же, социальные сети! В нашей группе во «ВКонтакте» - 64,8 тысячи подписчиков, в «Одноклассниках» - 59 тысяч, в канале в мессенджере «Телеграм» - больше 2 тысяч.

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