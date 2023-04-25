«Мама, я все понимаю, папа умер»: отец двоих детей героически погиб в зоне спецоперации

Фото: проект "Жена героя Иркутск", Анастасия Эктова-Баублис

«Здравствуй, мой родной и горячо любимый! Вот, пишу тебе письмо, но уже не такое, как раньше, и, боюсь, теперь ты эти строки не прочтешь…»

Первое послание в зону СВО Елена отправила своему мужу рядовому Вячеславу Солуянову в конце прошлого года. Женщина рассказывала любимому, как ей и детям тяжело дается разлука, как все они с нетерпением ждут возвращения домой любимого папы и мужа. Но конверт до адресата так и не дошел… 30-летний сибиряк погиб от снаряда, сброшенного вражеским беспилотником. Жизнь молодого мужчины оборвалась 22 декабря. В память о супруге Елена посвятила ему трогательное письмо, а также рассказала корреспонденту «КП» - Иркутск» о его подвиге.

«Добился своего»

- Мы со Славой знакомы с самого детства. Жили и учились в поселке Новая Уда, что на севере Иркутской области, - вспоминает собеседница «Комсомолки». – Однако встречаться мы начали после переезда в Иркутск. Наверное, это была судьба. Как-то я привела сестренку на горку в сквере Кирова и встретила бывших одноклассников, а с ними и его. Славе тогда было 19 лет, только из армии вернулся. А мне – 21, студентка, будущий бухгалтер. С того дня он ходил за мной по пятам - провожал до дома, чтобы узнать, где живу и звал погулять. Под натиском я и сдалась. А позже он признался, что ухлестывал за мной с седьмого класса, а я даже внимания не обращала. Получается, что все-таки добился своего.

На смену встречам и свиданиям пришли серьезные отношения. В 2012-м пара приняла решение жить вместе, а вскоре Вячеслав сделал любимой предложение. Поженившись, супруги с нетерпением ждали пополнения.

- Он всегда хотел большую семью, говорил: «У нас будет шестеро детей», - смеется Елена.

2016 год стал для Солуяновых самым счастливым - на свет появилась дочурка Алиса. Молодая мама планировала вернуться на работу, но не успела. Через три года она вновь обрадовала мужа новостью о беременности. Сына родители назвали Богданом.

- Слава по профессии водитель-механик, но за свою жизнь перепробовал множество профессий, продолжает рассказывать сибирячка. – Все для того, чтобы мы никогда ни в чем не нуждались. Про таких, как он говорят – золотые руки. В последнее время трудился электромонтажником, пока не узнал, что должен быть мобилизован.

Ушел добровольцем

Так как по документам сибиряк был прописан в Новой Уде, повестка ему пришла именно туда. Тогда мужчина направился в иркутский военкомат, чтобы узнать, что делать дальше. Но там ему предложили подождать несколько месяцев.

- Супруг отсиживаться не собирался. Конечно, я переживала за него, хотела, чтобы он остался дома, но он отвечал: «Дорогая, Родина зовет, значит так надо». 8 ноября 2022 года он вступил в ряды добровольцев именного отряда «Ангара» и вскоре уехал в воинскую часть Екатеринбурга, а оттуда – в зону СВО.

Во время срочной службы солдат участвовал в доставке гуманитарного груза в Чечню, потому имел боевой опыт. В прошлом был водителем БТР, но прибыв в зону спецоперации, садиться за баранку отказался и взялся за пулемет, став разведчиком.

Эту фотографию Вячеслав хранил до последних минут жизни. Фото: личный архив героини публикации

- В последний раз нам удалось поговорить по телефону утром 7 декабря, - вспоминает вдова. - Он торопился получить бронежилет, после чего связь оборвалась. Надолго.

Лишь в январе женщине сообщили, что ее мужа больше нет… Он погиб 22 декабря, выполняя боевую задачу. По словам его сослуживцев, несмотря на недолгий срок службы, Вячеслав Солуянов сделал очень много для защиты Донбасса.

- Первое время было, как в тумане, - признается Елена. – Я не представляла, как объясню ребятишкам, что отец больше не приедет, пока ко мне не подошла 6-летняя дочь со словами: «Мама, я все понимаю, папа умер…».

ПИСЬМО РЯДОВОМУ СОЛУЯНОВУ ВЯЧЕСЛАВУ СЕРГЕЕВИЧУ

«Здравствуй, мой родной и горячо любимый! Вот, пишу тебе письмо, но уже не такое, как раньше, и, боюсь, теперь ты эти строки не прочтешь…

Ты обещал вернуться, вернулся, но нет так, как хотелось бы. В тот момент, когда мне сообщили: «Ваш муж погиб, примите наши искренние соболезнования», - мой мир перевернулся и погас! С того дня, я не живу, а существую… Я благодарю тебя за наши счастливые одиннадцать лет, ты был самым лучшим мужем и отцом… Ты оставил мне от себя двух прекрасных ангелочков, частички себя, продолжения тебя. Ты возложил на меня огромную ответственность, вырастить наших деток, теперь я за двоих, за маму и папу! Обещаю, я все сделаю, чтобы наши дочь и сын выросли достойными людьми. Достойными нашего папы - ГЕРОЯ! Я безумно по тебе скучаю. Хочется, чтобы, как и прежде, крепко обнял, поцеловал и сказал: «Родная, все будет хорошо, я рядом!».

Даже сейчас, я знаю, что ты рядом с нами, оберегаешь и защищаешь сверху, просто больше мы не видим тебя, и от этого сжимается сердце и болит душа…

Об этом можно писать бесконечно, ведь боль в душе не унять ничем… Спи спокойно, мой любимый. Я уверена, когда придет мое время, ты обязательно меня там встретишь».

Елена Солуянова.

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