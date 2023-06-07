«Приходил с извинениями в больницу»: пьяный водитель дважды переехал студентку в Иркутской области

Врачи говорят, что на восстановление у Инны уйдет около 4-х месяцев. Фото: из личного архива героев публикации

Открытая черепно-мозговая травма, переломы таза и грудины. Такими жуткими травмами закончился поход в кафе для 19-летней девушки из Усть-Ордынского Инны Барнаковой. На парковке возле заведения девушку дважды переехал пьяный водитель.

«Его просили остановиться»

- Все произошло ранним утром, 28 мая. Мы с мужем накануне уехали из Усть-Ордынского, - рассказывает мама Инны, Ксения Мантатова. – Дочь собиралась пойти с друзьями в кафе, которое расположено на трассе по Качугскому тракту. Это довольно популярное место отдыха в нашем поселке. Они просидели там всю ночь, и Инна уже собралась уезжать домой. В машине на парковке ее ждал двоюродный брат, который должен был отвезти.

Все, что происходило дальше попало на камеру автомобильного видеорегистратора. На кадрах видно, что со стоянки кафе задним ходом отъезжает машина. В это же время из заведения выходит Инна. В какой-то момент иномарка сбивает девушку, и та оказывается под колесами.

- Увидев, что происходит, ребята, знакомые Инны, которые сидели уже в машинах бросились к ней. Они начали кричать, чтобы водитель остановился, пытались открыть двери машины, но те были заблокированы, - рассказывает Ксения. – Затем он переключил переднюю передачу, проехал по дочери еще один раз и скрылся в неизвестном направлении…

Позднее водителя удалось задержать, в момент ДТП мужчина был пьян. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Позднее водителя удалось задержать. Как рассказали в МВД Иркутской области, в момент ДТП мужчина был пьян. По факту наезда на пешехода ведется административное расследование.

Свидетели происшествия вызвали для Инны скорую помощь. О случившемся Ксении сообщили друзья дочери. Женщина с супругом срочно бросили все дела и поспешили в Усть-Ордынский.

- Инна жаловалась, что ей больно ходить и вставать. Однако наши врачи говорили, что серьезных травм у нее нет, - рассказывает Ксения. – Я усомнилась. Все-таки ее дважды переехал автомобиль! Через два дня после случившегося я написала отказ от госпитализации и приняла решение перевезти дочь в Иркутск, показать ее здешним специалистам…

Пришлось нанять юриста

Врачи диагностировали у Инны отрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости таза и грудины, повреждения ноги. Девушке запрещено вставать с кровати и передвигаться. Каждый день Ксения находится в палате с дочерью: кормит, помогает умываться и так далее. Врачи говорят, что на восстановление уйдет около 4-х месяцев.

Девушке запрещено вставать с кровати и передвигаться. Фото: из личного архива героев публикации

- Дочь первое время находилась в стрессе. Она рассказывает, что помнит все, что произошло, от момента как вышла из кафе, до того, как оказалась под колесами. Она не теряла сознания, она ощущала и переживала всю эту боль, - рассказывает Ксения. – Спустя неделю после случившегося виновник ДТП приходил к ней в больницу. Извинялся. Но дочь не стала с ним разговаривать. Я знаю, что он местный житель, ему 34 года. Вроде, женат и имеет двоих или троих детей. Дочь рассказывает, что в кафе его в тот день не видела и никакого конфликта между ними не возникало.

Как рассказывает Ксения, понесет ли виновник ДТП какое-либо наказание – пока неизвестно. Специалисты должны провести судебную экспертизу и определить степень тяжести причинного вреда здоровью девушки.

Девушка в этом году заканчивает колледж и 21 июня у нее запланирована защита диплома. Фото: из личного архива героев публикации

- Я пока не понимаю, что будет дальше. Все будет зависеть от динамики здоровья дочери, - рассказывает Ксения. - Но я думаю, что человек в любом случае должен понести наказание за случившееся. Нам пришлось обратиться за помощью к юристу, чтобы виновник ДТП не смог уйти от ответственности.

А еще Инне нужно решить вопрос с учебой. Девушка в этом году заканчивает колледж и 21 июня у нее запланирована защита диплома. Ксения надеется, что деканат разрешит ее дочери сдать работу дистанционно. Кстати, сибирячка учится на юриста.

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