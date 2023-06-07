Три человека погибли, двое пострадали в страшном ДТП с фурой и микроавтобусом в Иркутской области

Страшное ДТП унесло жизни трех человек. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В Жигаловском районе Иркутской области произошло страшное ДТП, унесшее жизни трех человек.

По предварительным данным, вечером, 6 июня, около 18:00 часов на 140-м километре автодороги «Жигалово-Казачинское» столкнулись два маршрутных микроавтобуса «Тойота Хайс» и грузовик МАЗ.

Еще двое пассажиров микроавтобуса травмированы. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В результате происшествия три человека скончались на месте до приезда скорой помощи: двое мужчин и женщина. Это водитель и два пассажира микроавтобуса. Еще двое пассажиров микроавтобуса травмированы. Несколько часов назад в Жигаловский район вылетел вертолет медицины катастроф.

- Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия продолжают работать сотрудники полиции, медики и спасатели. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, - рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции, медики и спасатели. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что в Иркутске под колеса иномарки попал 14-летний подросток на электросамокате. Парня доставили в больницу, врачи диагностировали у него множественные переломы голени.

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