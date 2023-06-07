Что произошло в ночь на 7 июня 2023 года: последние новости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экс-заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства Иркутска Роман Орноев занял пост первого заместителя главы администрации Мариуполя. Соответствующей информацией в своем телеграм-канале поделился глава Мариуполя Олег Моргун. Сейчас Орноеву предстоит заняться вопросами восстановления инфраструктуры, добавил он.

С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге состоится Международный экономический форум. Иркутская область также примет в нем участие, рассказали в правительстве региона. В рамках этого мероприятия регион запланировал подписание более 20 соглашений, в числе которых и инвестиционные.

Появилась информация о смерти 14-летнего подростка в селе Тангуй Братского района. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. С ее слов, признаков жестокого обращения на теле ребенка не заметили.