Экс-заммэра Иркутска Роман Орноев занял пост первого замглавы администрации Мариуполя. Фото: телеграм-канал Олега Моргуна

Экс-заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства Иркутска Роман Орноев занял пост первого заместителя главы администрации Мариуполя. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Олег Моргун.

- В его задачи, в том числе будут входить вопросы восстановления городской инфраструктуры, пишет Моргун в своих социальных сетях.

Напомним, что на этом посту Орноев сменил бывшего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. 17 мая он был назначен заместителем председателя правительства Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум – 2023 (ПМЭФ) состоится с 14 по 17 июня. Делегация из Иркутской области тоже примет участие в этом мероприятии, возглавит ее губернатор региона Игорь Кобзев.