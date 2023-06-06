Иркутская область примет участие в ПМЭФ-2023 с 14 по 17 июня Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Петербургский международный экономический форум – 2023 (ПМЭФ) состоится с 14 по 17 июня. Делегация из Иркутской области тоже примет участие в этом мероприятии, возглавит ее губернатор региона Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

-В частности, регион запланировал подписание более 20 соглашений, в числе которых и инвестиционные, - прокомментировал Игорь Кобзев. Помимо этого, Иркутская область представит проект строительства завода полимеров в Усть-Куте, модернизации целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, модернизации нефтехимического производства АО «АНХК».

Ранее сообщалось, что в Жигаловском районе введено ограничение движения некоторых видов транспорта. Об этом сообщает ОГКУ «Дирекция автодорог». Ограничения начинают действовать с 6 июня. Подробнее об этом вы можете прочитать по ссылке.