В Жигаловском районе с 6 июня действует ограничение движения для грузового транспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Жигаловском районе введено ограничение движения некоторых видов транспорта. Об этом сообщает ОГКУ «Дирекция автодорог».

- Начиная с 6 июня ограничено движение всех типов грузового транспорта. Ограничение касается участка с 15 по 73 километр автотрассы Жигалово-Казачинское, - говорят в ведомстве.

Теперь проводятся работы по обеспечению безопасности проезда. Это делается с помощью дорожной техники. Так, сейчас на этой трассе задействованы 14 единиц техники. В их числе 8 самосвалов, 2 грейдера, 2 экскаватора, а также каток и бульдозер.

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