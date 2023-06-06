«Думала переутомилась, оказалось – рак». Мама двоих детей из Бурятии борется со страшным заболеванием

Главным стимулом борьбы с недугом для женщины стали дети. Фото: из личного архива героини публикации

В столице раннее утро, но 34-летняя жительница Улан-Удэ Екатерина Шульгина уже не спит. Она готовится и настраивается к важной операции – удалению груди. Меньше года назад сибирячка узнала о том, что у нее рак молочной железы

«Думала, что просто переутомилась»

- Однажды я нащупала у себя в левой груди небольшую шишечку. Решила на всякий случай провериться у врача, - рассказывает Екатерина Шульгина. – Мне сделали УЗИ. Снимок показал опухоль…

Врачи сделали биопсию и уже на следующий день женщина узнала о том, что это может быть злокачественное новообразование. Екатерину направили в онкологическое отделение больницы Улан-Удэ. Специалисты провели дополнительные исследования. Диагноз подтвердился – тройной негативный рак.

Меньше года назад сибирячка узнала о том, что у нее рак молочной железы. Фото: из личного архива героини публикации

- Конечно, сначала эта новость стала для меня шоком, - признается Екатерина. – Я чувствовала, что у меня есть какие-то недомогания, головные боли. Часто страдала бессонницей или, наоборот, очень много хотелось спать. Но я думала, это просто усталость.

Сибирячка признается, что сначала рассказала о страшном заболевании только самыми близким людям – мужу, отцу и детям.

- Я замкнулась в себе. Уходила плакать в ванную комнату, чтобы никто не видел моих слез, - рассказывает Екатерина. – Но никому больше я не рассказывала о диагнозе. Было даже так, что я пряталась и не выходила из дома, чтобы не показываться знакомым. Мне казалось, что мы справимся сами.

Полное удаление груди

Главным стимулом борьбы с недугом для женщины стали дети. Их у нее двое. Оба мальчика, им 15 и 7 лет. Так как супруга Екатерины не бывает дома из-за рабочих поездок, заботы о воспитании лежат исключительно на ее плечах.

Так как супруга Екатерины не бывает дома из-за рабочих поездок, заботы о воспитании лежат исключительно на ее плечах. Фото: из личного архива героини публикации

- Я очень отвлеклась от болезни благодаря детям. Возила в садик, в школу. Вместе делали уроки, - рассказывает Екатерина. – Их поддержка для меня бесценна. Младший сын, конечно, еще мало что понимает, но, когда бывает особенно тяжело, он молча обнимет меня, улыбнется. И сразу же становится легче!

С декабря прошлого года сибирячка пережила 16 сеансов химиотерапии. Изначально врачи планировали провести Екатерине резекцию молочной железы – это такой тип операции, при котором удаляется только опухоль, сама грудь сохраняется. Но вскоре оказалось, что это невозможно из-за характера заболевания. Слишком высоки риски того, что зараженные клетки могут быстро распространится по всему организму и поразить другие органы. Специалисты дали Екатерине направление в Москву. Несколько дней назад женщина вместе с мужем вылетела в столицу.

- К сожалению, здесь мне сказали, что из-за характера заболевания сохранить грудь не удастся. Ни левую, ни правую. Конечно, я долго плакала. Все-таки я выкормила двоих детей, и вообще любая женщина не готова расстаться со своей грудью, - признается Екатерина. – Но я успокаиваю себя мыслью, что это поможет мне выжить! Одну грудь мне удалят бесплатно, по квоте. А другую платно. Также врачи сделают протез груди, чтобы я не испытывала неудобств из-за своего нового внешнего вида.

С декабря прошлого года сибирячка пережила 16 сеансов химиотерапии. Фото: из личного архива героини публикации

Операцию назначили на 6 июня. Вызов в клинику пришел настолько быстро, что семья не была готова к такому известию. Екатерина работает обычной санитаркой в местной больнице, муж электромонтажником во Владивостоке. Собрать деньги помогла сестра сибирячки. Девушка разместила в социальных сетях пост. За несколько дней знакомые и просто неравнодушные земляки перевели Екатерине кто сколько смог. Часть суммы уже есть на счете, но их, вероятнее всего, не хватит. Сибирячке нужно будет оплатить операцию, расходы на реабилитацию и проживание в столице и билеты на обратную дорогу.

- Я очень благодарна тем, кто уже откликнулся на нашу беду. Я не ожидала такой поддержки - рассказывает Екатерина. – До операции осталось буквально несколько часов. Конечно, мне немного страшно. Но я готова бороться с болезнью и идти до конца! Ради себя, семьи и своих детей!

Если вы хотите помочь Екатерине Шульгиной:

Номер карты: 2202206188718527 или по номеру телефона 89503829832.

Получатель: Александр Яковлевич Ш (сын Екатерины)

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