СК завел дело из-за массового отравления шаурмой в Братске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Острая кишечная инфекция – такой диагноз за минувшие два дня поставили больше, чем 35 жителям Братска. Все они 12 и 13 июня заглядывали в одно и то же кафе на улице Кирова, где приобретали шаурму. Первый звонок в службу скорой помощи поступил накануне утром. Большая часть пострадавших сегодня лечится дома, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Однако за самочувствием 11 пациентов следят медики, в том числе 6 взрослых и 5 детей в возрасте от 8 до 14 лет. В администрации города местных жителей настоятельно просят внимательно относиться к выбору фастфуда. Рассказываем к каким последствиям привело массовое отравление шаурмой в Братске 14 июня 2023.

Массовое отравление шаурмой в Братске 14 июня 2023

- Пострадавшие связывают свое заболевание с продуктами питания, которые они приобретали в кафе «Шаурму хочу», - сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Специалисты незамедлительно начали эпидемиологическое расследование. В точке общепита уже отобраны пробы продуктов, воды, а также смывы с кухонных приборов и техники, которые направят на лабораторные исследования. Кафе временно закрыто. Однако идет подготовка материалов в суд, чтобы остановить работу заведения.

- Необходимо разобраться, что именно стало причиной массового отравления, кто в этом виновен. Держу ситуацию на личном контроле, - отметил в соцсетях глава региона Игорь Кобзев. - Также положение дел в Братске отслеживают специалисты Иркутского областного центра медицины катастроф.

Тем временем, ситуацией заинтересовались сотрудник правоохранительных органов. Следователи СК изъяли гриль-печи, с помощью которых готовили шаурму. Всех работников направили на бактериологическое исследование.

- Следственным отделом по Братску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности), - рассказали корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе областного Следкома.

Массовое отравление шаурмой в Братске 14 июня 2023 стало причиной проверки прокуратуры. Правоохранители контролируют расследование уголовного дела. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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