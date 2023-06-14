29 жителей Братска заразились острой кишечной инфекцией, съев шаурму Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Братска массово отравились шаурмой. Это произошло 12 и 13 июня. Врачи диагностировали острую кишечную инфекцию 29-ти пострадавшим, в том числе 5 детей. В настоящее время 5 взрослых и все несовершеннолетние пациенты находятся в больницах города. Точку общепита на улице Кирова, клиентами которой оказались все отравившиеся, временно закрыли. Об этом сообщают в пресс-службе администрации.

- Эксперты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Братску, Братскому и Нижнеилимскому району проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, - отмечают в мэрии. - Взяты смывы и пробы, проводятся лабораторные исследования на наличие возбудителей инфекционных заболеваний. Проводится проверка соблюдения санитарно-эпидемических требований сотрудниками заведения.

Напомним, ранее мэр Киренского района рассказал о последствиях разлива топлива в реку Лену. Кирилл Свистелин отметил, что отравлений среди людей не зарегистрировано, но пользоваться водой пока нельзя. По предварительным данным, в реку пролилось около 60-90 тонн топлива. ЧП случилось 12 июня, сейчас в Киренском районе действует режим ЧС.