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НовостиОбщество14 июня 2023 3:55

29 жителей Братска заразились острой кишечной инфекцией, съев шаурму

Роспотребнадзор проводит проверку
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
29 жителей Братска заразились острой кишечной инфекцией, съев шаурму

29 жителей Братска заразились острой кишечной инфекцией, съев шаурму

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Братска массово отравились шаурмой. Это произошло 12 и 13 июня. Врачи диагностировали острую кишечную инфекцию 29-ти пострадавшим, в том числе 5 детей. В настоящее время 5 взрослых и все несовершеннолетние пациенты находятся в больницах города. Точку общепита на улице Кирова, клиентами которой оказались все отравившиеся, временно закрыли. Об этом сообщают в пресс-службе администрации.

- Эксперты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Братску, Братскому и Нижнеилимскому району проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, - отмечают в мэрии. - Взяты смывы и пробы, проводятся лабораторные исследования на наличие возбудителей инфекционных заболеваний. Проводится проверка соблюдения санитарно-эпидемических требований сотрудниками заведения.

Напомним, ранее мэр Киренского района рассказал о последствиях разлива топлива в реку Лену. Кирилл Свистелин отметил, что отравлений среди людей не зарегистрировано, но пользоваться водой пока нельзя. По предварительным данным, в реку пролилось около 60-90 тонн топлива. ЧП случилось 12 июня, сейчас в Киренском районе действует режим ЧС.