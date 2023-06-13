Сейчас в Киренском районе Иркутской области действует режим ЧС. Фото: ГУ МЧС Иркутской области

То, что столкновение неизбежно, на танкере ТР-901, видимо, поняли сразу. Иначе, зачем включили съемку видео на телефоне? Инцидент успели запечатлеть от начала до конца. Судно стояло в порту поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области на ремонте. Итак, в кадре – окно кабины, через него видно как справа появляется огромная махина «Ерофей Хабаров», идет перпендикулярно, все увеличивая и увеличивая угол в сторону ТР-901. Еще пара секунд и камера в руках оператора сильно задрожала. Удар! Далее два судна расходятся, но из бака с надписью «Огнеопасно» «Ерофея Хабарова» в воду фонтаном забила жидкость. Как позже станет ясно, это бензин Аи-92. «Ерофей Хабаров» следовал в Якутию, перевозя в цистернах 832 тонны горючего. По предварительным данным, в реку Лену пролилось около 60-90 тонн топлива. ЧП случилось 12 июня, сейчас в Киренском районе Иркутской области действует режим ЧС.

Последствия утечки топлива с танкера на реке Лене в Иркутской области 12 июня 2023

- Ситуация с разливом топлива прошла без серьезных последствий для сел и деревень, - прокомментировал «Комсомолке» на следующий день мэр Киренского района Кирилл Свистелин. - Местные власти оперативно отработали, предприняли все необходимые меры. Угрозы нет, на отравления – ни одной жалобы. Все жители обеспечены чистой питьевой водой. Тем более, официальных водозаборов на реке Лене нет. То есть в краны жителей она не поступает. Скорость течения реки довольно быстрая. Пятно от розлива нефтепродуктов движется по реке, уже прошло несколько населенных пунктов. По нашим подсчетам оно может пересечь границу Иркутской области.

И уйти в сторону Якутии. Правда, есть вероятность, что и туда не доберется. Бензин имеет свойство испаряться. Вполне вероятно, что до 90% топлива именно так и исчезнет, не дойдя границ двух регионов. Тем не менее, службы спасения Якутии тоже готовятся. Подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты.

А жителей Алексеевска и других поселков Киренского района предупреждают: водой из реки не пользоваться. Например, кто-то мог брать ее для хозяйственных нужд или приводить скот на водопой. Пока же делать этого нельзя. Как нельзя и купаться, опасно. К слову, по официальным данным, в Киренском районе Иркутской области проживает свыше 16 тысяч человек.

- Поручил организовать мониторинг качества воды. Сегодня в нескольких точках будут отобраны пробы и ближайшим рейсом доставлены в Иркутск, - прокомментировал руководитель ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

- Конечно, это чрезвычайная ситуация, - уверена заслуженный эколог Иркутской области, почетный член Общероссийской общественной организации «Всероссийское Общество Охраны Природы» Екатерина Бояркина. - В случаях с разливом топлива всегда есть опасность для рыбы и местного населения. Может произойти угроза отравления. Рыба может и выжить, но пахнуть нефтепродуктами, и таким образом, уже быть не пригодной для ловли и приготовления еды. Опасность усиливается, если не предпринять никаких мер. По расчетам, топливное пятно не должно дойти до границ с Якутией. Предприняты все необходимые меры, чтобы не допустить вреда экологии.

Экипаж «Ерофея Хабарова» первым и начал ликвидировать последствия утечки топлива с танкера на реке Лене в Иркутской области 12 июня 2023 - оперативно начали перекачивать бензин из поврежденной цистерны в целую. Одновременно с этим танкер обнесли боновым ограждением, засыпали 300 килограммов сорбента. Так, утечку остановили в течение получаса. Именно поэтому пролилось всего 60-90 тонн, а не все 832.

Ситуация находится под пристальным контролем экологов.

Тем не менее, ЧП серьезное. На месте происшествия работает Осетровский транспортный прокурор, следователи. Идет осмотр судов и допрос экипажей. Почему произошло столкновение, выяснят. Кое-какие результаты расследования уже озвучены. Как стало известно, за штурвалом судна «Ерофей Хабаров» находился помощник капитана, а сам капитан был пьян. Это показало медицинское освидетельствование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Следы обрываются у воды». Волонтеры раскрыли подробности поисков 1,5-годовалой девочки в Иркутске (подробнее)

«Они наша большая гордость!»: как простые парни из одного села спасли на двоих 500 сослуживцев и стали Героями России (подробнее)

Погрелись и хватит: Иркутскую область накроют заморозки до -3 градусов (подробнее)