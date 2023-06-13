Синоптики прогнозируют минусовую температуру и снег в Иркутской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода шокирует непостоянностью. В выходные, 10 и 11 июня жители Иркутской области спасались от 30-градусной жары. А теперь синоптики прогнозируют… минусовую температуру и снег! Насладились теплыми деньками и хватит. Рассказываем, какой будет погода в Иркутске и области на неделю с 13 по 20 июня.

- С 14 по 17 июня в Иркутской области ожидаются заморозки, - говорят сотрудники Иркутского Гидрометцентра. – Правда, ночью и далеко не во всех районах. Так, 14 июня в верхнеленских, Катангском, Киренском, северо-восточных районах столбик термометра опустится до 0…-3 градусов. В последующие дни, 15 и 16 июня, в этих районах похолодает до 0. В горах на севере Приангарья может пойти снег.

Иркутская область - не единственный регион, которому снова «передала привет» зима. Заморозки ожидают по всей Сибири. Так, 14 июня похолодает до -2 градусов в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. А в Омской области столбик термометра вообще опустится до -5.

И с чего после жары вдруг вернулся холод? На этот вопрос ответили сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- С севера опустилась холодная воздушная масса, поэтому ночью ожидается понижение температуры. На дневных температурах это не отразится, - добавляют синоптики. - А уже 18 июня в область вернется тепло.

Спешим успокоить: иркутянам доставать теплые пальто и пуховики не придется. В столицу Приангарья зима не заглянет.

- До южных районов Иркутской области заморозки не дойдут. В Иркутске будет тепло, - сказали синоптики. - Так, ночью 14 июня столбик термометра опустится до +8, а днем потеплеет до +26. На следующий день, 15 июня, воздух прогреется до +17, а ночью будет прохладнее, до +6.

А следующая рабочая неделя и вовсе начнется с 28-градусной жары. Такой ожидается погода в Иркутске на неделю с 13 по 20 июня.

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