Молодого врача из Бурятии наградили в зоне СВО медалью "За спасение погибавших"

Мужчина находится в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Фото: пресс-служба Республиканской больницы имени Н. А. Семашко

Молодого врача из Улан-Удэ, анестезиолога-реаниматолога Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко наградили правительственной наградой – медалью «За спасение погибавших». Мужчина находится в зоне проведения специальной военной операции.

- 10 июня, буквально на передовой, нашему коллеге была вручена медаль «За спасение погибавших», - рассказали в пресс-службе Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко.

Как известно, почетной этой медалью награждаются граждане за спасение людей в чрезвычайных ситуациях и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

Имя и возраст отличившегося врача не разглашаются. В публикации упоминаются лишь инициалы молодого специалиста – «И.С.». Также известно, что мужчина находится в зоне СВО с осени прошлого года и проходит службу в составе тактической группы медицинского батальона. Медицинский коллектив больницы из Улан-Удэ гордится достижениями своего коллеги.

- Мы необычайно горды за коллегу! И.С., мы с вами! Бурятия с вами! И, конечно, ждем вашего скорейшего возвращения домой, - говорится в тексте публикации.

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