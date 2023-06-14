В больницы Братска госпитализировали 18 отравившихся шаурмой жителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В больницы Братска госпитализировали 18 жителей, которые отравились шаурмой в одном из кафе города. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-По данным на 18.00 14 июня госпитализировать с острой кишечной инфекцией пришлось 18 человек, среди которых шесть - дети. Все они связывают заболеванием с употреблением шаурмы в одном кафе, - комментируют в правительстве.

В совокупности за медицинской помощью обратились более 40 человек, среди них есть те, кто обратился повторно. Также сообщается, что 21 человек отказался от госпитализации, они получают амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что Корреспонденту КП-Иркутск удалось связаться с пострадавшими, они рассказали о своем самочувствии.

Также стало известно, что Роспотребнадзор нашел нарушения в этом заведении.