«Жар подскочил под 39, болело все тело»: пострадавшие рассказали о массовом отравлении шаурмой в Братске

Шаурмичная находилась на одной из главных улиц города. Там ели подростки и дети. Фото: Владислав Байков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перекус в любимом кафе закончился серьезным отравлением больше чем для 35 человек в Братске. История о массовом отравлении шаурмой на севере Иркутской области уже стала известна далеко за пределами региона. Из клиентов точки общепита в пациентов больниц за сутки «переквалифицировались» 11 человек, пятеро из них дети от 8 до 14 лет. Всем им диагностировали заражение острой кишечной инфекцией. Остальным любителям фастфуда повезло чуть больше — их состояние медики оценили как легкой и средней степени тяжести, а потому отправили лечиться в домашних условиях. А ведь это лишь число тех, кто обращался в службу скорой помощи. Реальное количество пострадавших все еще устанавливается. Корреспонденту КП-Иркутск удалось связаться с некоторыми из них.

Не первое отравление?

14-летняя дочь Елены заглянула в любимое заведение в понедельник, 12 июня. Ела не одна – с подругой. По словам женщины, Анфиса местную кухню всегда расхваливала, поэтому, когда скрутило живот, сначала грешила на другие продукты.

- Девочки купили по шаурме на улице Кирова в кафе «Шаурму хочу», - делится братчанка. – Только дочка взяла со свининой, а ее приятельница с курицей. Когда ночью у дочки поднялась температура, и началась рвота, то позвонили подруге, но та сказала, что чувствует себя хорошо. Как позже оказалось - ненадолго. А утром 14 июня в соцсетях появилась новость про массовое отравление. Так мы и установили причину случившегося.

К медикам семьи школьниц обращаться не стали. Сегодня каждая из них лечится дома.

- Несколько лет назад по этому адресу уже травились люди, однако в помещении находилась шаурмичная под другим названием, - вспоминает Елена. – Думаю, что дети и подростки этого попросту не помнят, к тому же точка находится на центральной улице, где гуляет много людей.

О том, что ранее на месте кафе с говорящим названием «Шаурму хочу» располагалось другое заведение, также готовившее фастфуд, в беседе с КП-Иркутск упомянула и другая пострадавшая, 18-летняя Елизавета. Девушка рассказала, что в 2019 году уже входила в печальную статистику по отравлениям.

- С того времени я ни разу там не ела, - признается студентка. – Однако заведение съехало, а мы как раз гуляли с сестрой в том районе. 12 июня решили попробовать их шаурму с куриными наггетсами. Как итог – боли в животе и рвота. Симптомы начались на следующий день, но в скорую обратилась только в среду, 14 июня. Лежу в городской больнице №5 и уже чувствую себя лучше. Связываться с хозяевами кафе не планирую.

Температура подскочила под 39

Боль в желудке, озноб и температура 37,2 настигли еще одну пострадавшую студентку прямо во время учебы в колледже. Сначала Анна списала это на обычную простуду, но позже симптомы усилились.

- Я не могла согреться, болела голова, да и все тело, постоянно хотела пить, - с ужасом вспоминает девушка. - Долго не могла уснуть из-за боли. Вечером жар поднялся до 38,9 градусов. На следующий день сбить его никак не удавалось.

Однако несмотря на недомогание, девушка, как и многие пострадавшие, решила лечиться дома. Молодой человек студентки добавляет – в «Шаурму хочу» ели весьма часто, так как любили их сытную шаурму с большим количеством мяса.

ОФИЦИАЛЬНО

- Следственным отделом по Братску регионального Следкома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности), - рассказали корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ведомства.

Также на месте работали специалисты Роспотребнадзора. Они отобрали пробы продуктов, воды, и смывы с кухонных приборов и техники, которые направили на лабораторные исследования. В настоящее время кафе временно закрыто. Материалы дела направлены в суд.

- В рамках эпидемиологического расследования специалистами Управления выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в частности нарушен технологический процесс приготовления блюд, нарушены условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены работников, - сообщают в региональном ведомстве.

Ситуацию на личный контроль поставил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Необходимо разобраться, что именно стало причиной массового отравления, кто в этом виновен, - пишет глава Приангарья в соцсетях.

Сибиряков настоятельно просят внимательно относиться к качеству приобретаемых продуктов и блюд.

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