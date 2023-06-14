Роспотребнадзор Иркутской области выявил нарушения в кафе, где люди отравились шаурмой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Управление Роспотребнадзора выявило нарушения в кафе "Шаурму хочу", где отравились жители Братска. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

-Нарушения есть в части технологического приготовления блюд, срока хранения продуктов. Нет условий для соблюдения личной гигиены работников, - говорят в Роспотребнадзоре.

Сообщается также и то, что за 13 и 14 июня у 29 жителей выявили острую кишечную инфекцию. Все они ели шаурму в этом заведении. Госпитализировать пришлось 10 человек, среди которых пять детей.

Сейчас заведение приостановило свою деятельность. Материалы дела направлены в суд.

Сейчас продолжается проведение противоэпидемических мероприятий и лабораторных исследований.

Корреспонденту КП-Иркутск удалось связаться с пострадавшими, они рассказали о своем самочувствии.