Водолазы завершили поиски на реке Ушаковке пропавшей полуторагодовалой девочки. Фото: водолазная группа "ДобротворецЪ"

С 9 июня в Иркутске разыскивают полуторагодовалую девочку. Последний раз малышку видели у берега реки Ушаковка, где она была вместе со своими родителями. Спустя время мать девочки заметила, что дочери поблизости нет и обратилась в полицию. После этого срочно был объявлен розыск – собрались волонтеры, добровольцы, правоохранительные органы. Старались помочь и пользователи социальных сетей, вовсю распространяя фото улыбающейся девочки с венком из одуванчиков. Рассказываем, что известно на сегодняшний день.

Фото: водолазная группа "ДобротворецЪ"

Сейчас следственные органы полагают, что девочка могла утонуть в реке. Это основная версия следствия, поэтому раз за разом поисковые группы обследуют береговую линию. Так и 17 июня с самого утра – с 08.40 – водолазная группа "ДобротворецЪ" начала осмотр территории. К ним присоединились и четыре добровольца из числа местных жителей, вызвавшихся помочь.

За более чем неделю поисков волонтеры и добровольцы прочесали всю территорию, начиная от места происшествия и до Ушаковского моста. Территория была хорошо изучена, пройдена до густонаселенных поселений. Были осмотрены все коряги, заводи, перекаты… На этот раз решили лодку не спускать, также как и не погружаться с баллонами в воду, а использовать маски с трубками. Все дело в том, что водоем сильно обмелел – минимальная глубина в районе 20 сантиметров, а максимальная – не более двух метров.

- Да и вода максимально прозрачна, видимость была хорошей, то есть никаких препятствий для поиска в этой местности не было. Мы обследовали все, что могли. Территорию под мостом изучать не стали, эта территория в зоне видимости людей, если кто-то бы заметил – сообщили бы, - рассказал КП-Иркутск координатор поисков на месте Дмитрий Роговой.

Водолазы завершили поиски на реке Ушаковке пропавшей полуторагодовалой девочки. Фото: водолазная группа "ДобротворецЪ"

Он также добавил, что в реке течение действительно сильное – заходишь чуть выше колена – вода сбивает с ног, говорят волонтеры.

Вдоль Ушаковки поиски водолазная группа завершила. Теперь уже нужно сделать акцент на работе с населением. Может рыбаки заметят, сидя возле береговой линии, добавил Дмитрий.

Такие вылазки волонтеры и полиция проводят уже не первый раз. На шестой день после исчезновения девочки полицейские даже расширили зону поисков. Ориентировки с описанием внешности девочки были направлены в населенные пункты, которые расположены ниже по течению Ангары. Это Ангарск, Усолье-Сибирское, Бохан, Свирск и Залари.

Тем временем поиски малышки заинтересовали даже людей, называющих себя экстрасенсами. Они продолжают выдвигать теории, что же именно случилось с девочкой, где она и кто ее найдет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Иркутское подразделение Водолазной группы "ДобротворецЪ" очень нужны добровольцы: дайверы, водолазы, подводные охотники, судоводители.