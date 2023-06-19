Не нашли ни на берегу, ни в реке: как теперь будут искать без вести пропавшую в Иркутске 1,5-годовалую девочку

Водолазы обследовали Ушаковку. Фото: Фото: Кирилл Щипицин.

19 июня насчитывается ровно 10 дней с момента исчезновения в Иркутске 1,5-годовалой Кристины Докучаевой. Как рассказали родители, семья отдыхала на берегу Ушаковки неподалеку от садоводства «Просвещение», когда взрослые заметили отсутствие малышки. За дело взялась полиция. Кинологическая собака взяла след, но тот оборвался у воды… В надежде найти Кристину целой в близлежащем районе прочесали каждой клочок земли на протяжении 7 километров. Распространили тысячи ориентировок. Когда зацепок так и не обнаружили – к работе приступили водолазы. КП-Иркутск рассказывает об итогах поисков и делится фото с места случившегося.

В минувшую субботу, 17 июня, начала осмотр территории водолазная группа «ДобротворецЪ». К ним присоединились и четыре добровольца из числа местных жителей.

К поискам приступили ранним утром. Фото: Кирилл Щипицин

- О трагедии узнали из новостей и решили помочь в поисках девочки, - рассказал корреспонденту WEACOM.RU волонтер Иван Шипицин. - Работали в будние дни, в субботу выдвинулись на поиски с коллегой Дмитрием Роговым. В поисках, конечно, много трудностей: коряги, поваленные деревья, заиление и низкая прозрачность воды. Хотя вода спала, поэтому нам будет немного легче, чем поисковикам в прошлые выходные. Будем отрабатывать Ушаковку от места, где пропала девочка, и пойдем вниз по течению, будем обследовать коряжники.

Добровольцы говорят, что сильное течение сбивает с ног. Фото: Кирилл Щипицин

Дно реки обследовали с раннего утра и до позднего вечера, но, к сожалению, это не принесло результатов. По словам водолазов, сильное течение способно сбить с ног даже взрослого человека. Поиски здесь завершены.

К результатам поиски не привели. Фото: Кирилл Щипицин

Теперь в приоритете работа с населением. Ориентировки с описанием внешности девочки были отправлены в села и города, расположенные ниже по течению Ангары. Это Ангарск, Усолье-Сибирское, Бохан, Свирск и Залари.

Поиски переходят к новому этапу. Фото: Кирилл Щипицин

Тем временем экстрасенсы также выдвигают версии, где может находиться Кристина.