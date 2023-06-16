С момента пропажи прошла уже ровно неделя. Фото: ГУ МВД Иркутской области, поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

В прошлую пятницу, 9 июня в СМИ и соцсетях появилась информация, что в Иркутске пропала полуторагодовалая Кристина Докучаева. Последний раз ее видели на берегу реки Ушаковка, вблизи СНТ «Просвещение», где малышка отдыхала вместе с родителями. Внезапно взрослые обнаружили, что ребенок исчез из виду и обратились в полицию. Рассказываем все, что известно про поиски пропавшей полуторагодовалой девочки Кристины Докучаевой в Иркутске.

Поиски пропавшей полуторагодовалой девочки Кристины Докучаевой в Иркутске

На место тут же выдвинулись сотрудники полиции, спасатели, волонтеры поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «111.62» – всего около ста человек. Пользователи соцсетей активно распространяли у себя на страницах ориентировку с фотографией улыбающейся малышки с венком из одуванчиков на голове и просили всех, кто что-нибудь знает о ее местонахождении, обратиться по указанным телефонам.

Пользователи соцсетей активно распространяли у себя на страницах ориентировку с фотографией. Фото: ГУ МВД Иркутской области

В первые дни кроху искали на земле, на воде и даже с воздуха. Полицейские и волонтеры по нескольку раз обследовали оба берега реки, но это не привело ни к какому результате. Позже поисковая собака кинологов взяла след Кристины, он обрывался у воды. Именно поэтому следователи предположили, что с девочкой произошел несчастный случай – она могла утонуть. Было заведено уголовное дело по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».

На место тут же выдвинулись сотрудники полиции, спасатели, волонтеры поисковых отрядов. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

После этого для поисковой операции были задействовали лодки с сетями, подводные дроны и специальное оборудование. Водолазы несколько раз погружались в точки, которые заинтересовали поисковиков благодаря снимках с квадрокоптеров. Но и это не привело к результату. Как рассказывали корреспонденту КП-Иркутск волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», условия для работы крайне сложные: течение реки быстрое, а уровень воды из-за дождей поднят. К тому же в воде много коряг и завалов. Из-за этого добраться до некоторых место физически очень сложно.

Следователи предположили, что с девочкой произошел несчастный случай – она могла утонуть. Фото: СУ СК Иркутской области

На шестой день после исчезновения Кристины полицейские расширили зону поисков. Ориентировки с описанием внешности девочки направлены в населенные пункты, которые расположены ниже по течению Ангары. Это Ангарск, Усолье-Сибирское, Бохан, Свирск и Залари.

В первые дни кроху искали на земле, на воде и даже с воздуха. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

Тем временем громкая история пропажи ребенка привлекла внимание людей, которые называются себя гадалками и экстрасенсами. Они высказывают свои предположения о том, что могло случиться с девочкой и где она может находиться.

Водолазы несколько раз погружались в точки, которые заинтересовали поисковиков благодаря снимках с квадрокоптеров. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

Поиски пропавшей полуторагодовалой девочки Кристины Докучаевой в Иркутске не останавливаются. С момента пропажи прошла уже ровно неделя. В субботу, 17 июня, на место отправятся участники водолазной группы «Доброволец». Они приглашают иркутян с профессиональным оборудованием помочь им в поисках малышки. Группе особенно требуются судоводители со своими лодками с моторами, подводные охотники с собственным снаряжением, а также люди, которые смогут обеспечить страховку водолазам.

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