«Утащил ее в лесопарк и повалил на землю»: судебный пристав из Братска спасла 7-летнюю девочку от похитителя

Фото: из личного архива героини публикации

Наблюдательность, интуиция и храбрость жительницы Братска Олеси Быкасовой помогли ей защитить семилетнюю девочку от рук похитителя.

Прогулка закончилась задержанием

Все произошло 4 сентября прошлого года. В тот осенний вечер Олеся, сотрудник службы судебных приставов, отправилась на прогулку вместе с трехлетней дочерью. Стояла у дороги, ждала сестру, разговаривая с ней по телефону.

Женщина заметила девочку, которая одна шла со стороны одного из местных магазинов. На вид - лет 7, не больше. К ней подошел мужчина...

- Сначала я подумала, что это ее отец, - рассказывает Олеся Быкасова. - Но он вдруг резко схватил девочку, развернул ее спиной к себе и быстро потащил в сторону лесопарка. Девочка сопротивлялась, дергала ногами. Я сказала сестре, что происходит что-то странное, и попросила, чтобы она скорее шла к нам навстречу. А сама одной рукой схватила дочь, другой - ее игрушечную коляску, и бросилась вслед за ними.

В это время к Олесе подбежал прохожий. Как позже выяснилось, его зовут Владимир. Он тоже стал свидетелем этой пугающей сцены. Вместе взрослые осматривали лесопарк, но мужчины с девочкой нигде не было видно. Вдруг из кустов раздался визг. Олеся подскочила ближе и увидела картину: первоклашка лежала на земле, а незнакомец сидел на ней и одной рукой закрывал ей рот.

Главное – спасти ребенка

Сибирячка подбежала, схватила мужчину за руку и попыталась столкнуть его с девочки. Спасать школьницу бросился и новый знакомый Олеси. Он скинул похитителя, завязалась борьба. Владимир придавил мужчину к земле и заломил ему руки.

- Я подняла девочку с земли и принялась ее успокаивать. Она плакала, - рассказывает Олеся. – Я заметила, что у ребенка на губе кровь. Она пыталась отбиться от мужчины и укусила его. Мы вызвали полицию. В это время подбежали ребятишки, которые, как оказалось, знали эту девочку. Я сказала им, чтобы они срочно бежали к ее родителям и рассказали о случившемся. Моя дочка все это время стояла рядышком, я с нее глаз не сводила. Она тоже испугалась...

Олеся узнала, что девочку зовут Аня (имя изменено – прим. Редакции), и до нападения она просто шла из магазина домой. Через несколько минут прибыли полицейские и задержали похитителя. Он признался, что хотел увести ребенка в старое заброшенное здание недалеко от лесопарка. И если бы не Олеся и Владимир, то неизвестно, чем бы могла закончится эта история...

Спустя несколько месяцев с сибирячкой связались сотрудники Следственного комитета. Они сообщили, что за героический поступок ее отметили медалью «За доблесть и отвагу». Торжественное награждение состоялось на днях в Иркутске.

- Когда мне вручили медаль, я заплакала, - признается Олеся. – Я не думала, что способна на такое! Меня часто спрашивали, было ли мне страшно в тот момент. Вдруг бы у похитителя был нож или Владимир не пришел бы мне на помощь? А я не думала тогда об этом. У меня просто сработал материнский инстинкт и мне было важно спасти ребенка.

Олеся продолжает общаться с родителями Ани. После случившегося семьи подружились. Сама девочка чувствует себя хорошо и о пережитом старается не вспоминать.

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