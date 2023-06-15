Случайно встретились у магазина: росгвардеец в выходной по ориентировке задержал преступника из федерального розыска

Руководство отметило поступок смелого парня перед другими сотрудниками. Фото: из личного архива героя публикации

На страже порядка – даже в выходные дни. Именно так 22-летний сержант Росгвардии Александр Бородин из города Шилка Забайкальского края задержал преступника, который находился… в федеральном розыске.

- Ориентировка на него пришла в отделение еще около трех месяцев назад, - рассказывает сержант Александр Бородин. – Ему около сорока лет. Совершил несколько преступлений, связанных с оборотом наркотических и психотропных веществ. Все это время мы пытались его найти, обследовали тот район, в котором он жил. Но преступник умело скрывался. Я очень хорошо запомнил, как он выглядит.

12 июня, в День России, у Александра был выходной. В начале одиннадцатого утра росгвардеец вышел из дома до продуктового. Он находится поблизости, в том же районе. Вдруг из того самого магазина, куда направлялся сам Александр Бородин, вышел мужчина. Росгвардеец пригляделся… Ба, знакомые все лица, да это же тот самый преступник с ориентировки!

- Я сразу же узнал его, - рассказывает Александр. – Он был одет налегке, в футболке и тапочках. В руках пакет, из которого торчала бутылка водки и туалетная бумага. Я сразу понял, что он живет где-то неподалеку.

Александр понял – надо действовать. Производить задержание в одиночку? А что делать! Упускать драгоценное время никак нельзя, уйдет же, каналья. Тем более, преступник явно к встрече с полицейскими не готовился – оружия точно не было. Под такой одеждой, в которой он был, это бы сразу бы бросилась в глаза. Спрятать нож или пистолет ему попросту некуда. Да и на улице довольно многолюдно, надо брать тепленьким. Александр нагнал преступника, представился сотрудником Росгвардии и приказал остановиться. Подозреваемый бросил на сержанта беглый взгляд, и, поняв, что его вычислили, попытался ускорить шаг.

- Он начал говорить, что сейчас якобы отнесет покупки домой и вернется обратно. Но, конечно же, я не дал ему уйти. Вместо этого тут же позвонил коллегам и доложил. Он не стал оказывать сопротивления. Пока мы ждали приезд наряда, даже разговорились, - вспоминает Александр. – Я спрашивал, где он скрывался все это время. Не ответил. Сказал только, что, если бы не эта случайность, мы бы его вряд ли нашли.

Через несколько минут к месту подъехали сослуживцы Александра. Они задержали мужчину и доставили его в отделение полиции. Сам же сержант с чувством выполненного долга отправился дальше по своим делам.

Позже руководство отметило поступок смелого парня перед другими сотрудниками. Сейчас решается вопрос о его награждении.

- Это первый опыт за три года службы, когда я задерживал преступника в свой выходной. Раньше это происходило только в рабочее время, - рассказывает Александр. – Я планирую и дальше служить в Росгвардии. Я хочу, и готов дальше стоять на страже правопорядка тогда, когда это потребуется!

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