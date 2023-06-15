Как шаурма стала опасна для жизни: 62 человека свалились с адскими болями из-за популярного фастфуда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже второй день подряд в Иркутской области и даже в других регионах обсуждают массовое отравление шаурмой в Братске. Местные жители попадают в больницы, жалуются на сильную рвоту и высокую температуру. Всему виной - фастфуд в одном из местных заведений. Как оказалось, все пострадавшие перекусили в одном и том же кафе "Шаурму хочу". По последним данным, отравилось 62 человека, многим потребовалась госпитализация. Рассказываем, что известно.

12 и 13 июня жители Братска стали массово обращаться в медучреждения. Диагноз у всех один – острая кишечная инфекция. Перекус обернулся отравлением для взрослых и детей. В Роспотребнадзоре по Иркутской области заявили, что госпитализировать из-за заболевания пришлось 35 человек, в числе которых девять детей. Остальные лечатся дома. Однако есть случаи, когда жители обращались за помощью к медикам повторно.

Ведомство провело множество проверок в этом заведении общепита. Специалисты взяли пробы продуктов, воды, а также смывы с кухонных приборов и техники, которые направили на лабораторные исследования. Конечно же, как выяснилось, без нарушений не обошлось. Например, нарушены технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья. У работников же нет условий, чтобы соблюдать личную гигиену.

После этого было принято решение деятельность кафе приостановить. Следственный комитет уже завел уголовное дело за «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Более того, на свой личный контроль ход расследования поставил глава СКР Александр Бастрыкин. Материалы дела уже передали в суд.

Известно уже и то, что стало причиной отравления братчан. Роспотребнадзор провел тестирование методом ПЦР. В биологических материалах пострадавших нашли сальмонеллу.

КП-Иркутск удалось связаться с пострадавшими. Например, 14-летняя дочь Елены заглянула в любимое заведение в понедельник, 12 июня. Ела не одна – с подругой. Как рассказывает женщина, Анфиса местную кухню всегда хвалила, поэтому и мысли не было, что скрутило живот именно из-за нее.

Более того, Елена вспоминает, что в заведении по этому адресу люди уже травились, вот только в помещении была другая шаурмичная с другим названием. О том, что ранее на месте кафе с говорящим названием «Шаурму хочу» располагалось другое заведение, также готовившее фастфуд, в беседе с КП-Иркутск упомянула еще одна пострадавшая. 18-летняя Елизавета рассказала, что отравилась там в 2019 году и больше в то заведение не приходила. В этот раз же девушка шла мимо со своей сестрой, они увидели, что то заведение съехало, поэтому решили попробовать в новом шаурму с куриными наггетсами. Итог печальный - боли в животе и рвота.

В каком состоянии пострадавшие сейчас, не сообщается. Однако мэр Братска Сергей Серебренников связался с главврачом ГБ №5 Александром Кокориным, чтобы узнать о самочувствии людей. Он доложил, что медицинская помощь оказывается в полном объеме, все необходимые медикаменты есть.

Хозяин заведения сейчас задержан. Теперь следственные органы допрашивают самого предпринимателя, персонал кафе и непосредственно пострадавших. В прокуратуре также держат на контроле расследование этого дела.

Власти Братска напоминают, что в летний период следует быть особенно осторожными при выборе продуктов, фруктов и готовой еды. Из-за жаркой погоды возбудители кишечных инфекций размножаются очень быстро.