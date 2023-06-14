Количество пострадавших от отравления шаурмой в Братске возросло до 48 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После отравления шаурмой в Братске за медицинской помощью обратились 48 жителей города. Такие данные привел мэр города Сергей Серебренников в своем телеграм-канале.

-По данным на 17.00, симптомы отравления зафиксированы у 38 взрослых и 10 детей. Госпитализировать пришлось 25 человек, среди которых пять детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные проходят лечение амбулаторно, - написал мэр.

Медицинская помощь оказывается в полном объеме, все необходимые медикаменты есть, отмечает Серебренников.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавшие связывают свое заболевание с продуктами питания, которые они приобретали в кафе «Шаурму хочу». Корреспонденту КП-Иркутск удалось связаться с пострадавшими, они рассказали о своем самочувствии.

Также стало известно, что Роспотребнадзор нашел нарушения в этом заведении.