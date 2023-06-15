«Нужны водолазы, лодки и страховка». В Иркутске уже неделю ищут пропавшую у реки 1,5-годовалую девочку

Малышка отдыхала на реке вместе с родителями. Фото: предоставлено поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт"

В Иркутске седьмой день продолжаются поиски пропавшей полуторагодовалой девочки. Напомним, ребенок пропал в пятницу, 9 июня, в районе берега реки Ушаковка, возле СНТ «Просвещение». Малышка отдыхала там вместе с родителями. Но в какой-то момент взрослые обнаружили, что девочки с ними нет.

После того как мать пропавшей обратилась в полицию, на место выехали правоохранители, сотрудники МЧС, волонтеры поисково-спасательных отрядов и добровольцы. Они по нескольку раз прочесали оба берега реки, но не нашли ребенка. Поисковая собака кинологов смогла взять след малышки, но он обрывается возле воды. Следователи СК предположили, что с ребенком произошел несчастный случай и девочка могла утонуть. Было заведено уголовное дело по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Водолазы совершили несколько погружений в те точки, которые засняли после полета квадрокоптеров. Поисковики работали со специальной редкой техникой, исследовали дно с помощью эхолотов, запускали подводные дроны, - рассказывали корреспонденту КП-Иркутск волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». – Условия для поиска ребенка довольно сложные. В Ушаковке довольно быстрое течение, а на дне много промоин, коряг и завалов. Из-за этого в некоторые места даже трудно добраться.

В Иркутске седьмой день продолжаются поиски пропавшей полуторагодовалой девочки. Фото: предоставлено поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт"

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские расширили зону поисков.

- Ориентировки с описанием внешности девочки направлены в Ангарск, Усолье-Сибирское, Бохан, Свирск и Залари. Эти населенные пункты прилегают к Ангаре, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Известно, что подключатся участники водолазной группы «Доброволец». Это уникальное волонтерское сообщество, которое ищет пропавших людей на водных объектах России. Они просят иркутян с профессиональным оборудованием присоединиться к поискам малышки на Ушаковке 17 июня в 10:00 утра.

- Нам нужны судоводители со своими лодками и моторами, люди, которые будут обеспечивать страховку, а также подводные охотники со снаряжением, - рассказал корреспонденту КП-Иркутск представитель водолазной группы «Доброволец». – Подчеркнем, что на суше помощь не требуется. Нужны именно те люди, которые помогут искать на воде и под ней.

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