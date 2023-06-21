Находится в коме: глава федерации бокса Ангарска пострадал при стрельбе в местном кафе

За своего приятеля решил заступиться руководитель Федерации бокса Ангарска. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Днем 20 июня неизвестный мужчина открыл стрельбу в одном из кафе Ангарска. Вооруженный зашел в заведение общепита и несколько раз выстрелил в посетителя. Но знакомый пострадавшего решил отомстить. Он схватил нож и побежал за стрелявшим. Догнал и уже на улице ударил ножом в живот. А тот выстрелил в ответ.

- После этого зачинщик конфликта сам добрался до больницы, где его прооперировали, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области. - Один из посетителей скончался, второй находится в больнице. Камеры видеонаблюдения, которые находились в кафе, изучены. Заведено уголовное дело.

Позже стало известно, что за своего приятеля решил заступиться руководитель Федерации бокса Ангарска. Ситуацию прокомментировала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

- В Ангарске произошло нападение на руководителя Федерации бокса Ангарска, - написала Татьяна на своей странице в соцсетях. - На данный момент он находится в больнице в тяжелом состоянии. В связи с этим Федерация бокса России экстренно выясняет обстоятельства произошедшего и все подробности.

За дело взялась и прокуратура. Сейчас ведомство контролирует расследование уголовного дела.

Известно, что стрелявший находится в тяжелом состоянии. Его палату охраняют сотрудники полиции. А руководитель Федерации бокса Ангарска - в коме. Оба мужчины потеряли много крови. Что стало причиной конфликта, уточняется.