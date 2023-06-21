Квесты, мастер-классы и соревнования: 24 июня в Иркутске отметят День молодежи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День молодежи 24 июня в Иркутске запланировано примерно 50 праздничных мероприятий, которые горожане смогут посетить абсолютно бесплатно. Об этом рассказали в администрации города.

- Праздник предполагает разделение на тематические линии. В их числе «Навстречу креативу», «Навстречу знаниям», «Навстречу новому», «Навстречу спорту», «Навстречу своему делу», «Навстречу Родине», «Навстречу добру» и «Навстречу карьере», - делятся в администрации Иркутска.

Сам праздник стартует в 14:00 - на улице Декабрьских Событий, 102 и на площади Конституции.

Более того, в этот день состоится открытие регионального Дома молодежи. Он размещается в здании бывшего кинотеатра "Звездный". Здесь горожане смогут посетить квизы, квесты и даже поучаствовать в научных дебатах и интеллектуальных соревнованиях.

А вот на площади у центрального ЗАГса вы можете проверить свои физические силы и попробовать сдать ГТО.

Помимо этого, будут работать выставки, проводиться ярмарки, мастер-классы.

В завершении программы иркутскую молодежь поздравит рэп-исполнитель Александр Степанов, известный под сценическим псевдонимом «ST».