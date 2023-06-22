Сожгли цеха, школу и профучилище: 19 заключенных предстанут перед судом за беспорядки в ангарской колонии №15

Беспорядки произошли в Иркутской области весной 2020 года. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Бунт заключенных, который произошел в исправительной колонии строгого режима №15 весной 2020 года, обсуждали по всей стране. Еще бы, ведь продолжался он на протяжении двух суток. Началось все вечером, 9 апреля, когда перед командой «Отбой!», заключенный с отрицательной характеристикой, который содержался в штрафном изоляторе, внезапно отказался от проведения личного обыска. Он начал толкать сотрудников охраны, ругаться матом и криками призывал других осужденных делать то же самое. Те послушали, и напали на охранника, который попытался их успокоить.

В тот же вечер, администрации колонии удалось взять ситуацию под контроль. Однако, на следующий день беспорядки вспыхнули вновь. Причем в прямом смысле. Заключенные устроили на территории колонии такой крупный пожар, что огонь был виден почти из всех районов Ангарска. Огонь уничтожил хозяйственный двор, где содержали животных, тепличное хозяйство, производственные цеха, профессиональное училище и школу. Материальный ущерб был огромным. Подавить бунт удалось с помощью сил спецназа.

Пожар был виден даже из города. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Спустя несколько дней после случившегося с заключенными удалось выйти на контакт. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко пришел к выводу: причиной беспорядка стал конфликт между некоторыми осужденными и сотрудниками колонии. Однако точку в деле поставит суд. На скамье подсудимых вновь окажутся 19 человек. Именно их считают зачинщиками произошедшего. Обвинение проходит по двум статьям: «Массовые беспорядки» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой с применением насилия…».

- По данному уголовному делу в качестве потерпевших признаны 18 человек, среди которых сотрудники уголовно-исполнительной системы, - сообщают КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Объем уголовного дела составил 185 томов.

За время расследования следователи СК провели более двух тысяч следственных и процессуальных действий, свыше 500 судебных экспертиз, более 35 осмотров места происшествия с применением криминалистической техники и квадрокоптеров.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключают в ведомстве. - В связи с большим объемом уголовного дела материалы в отношении остальных лиц, причастных к совершению указанных преступлений, выделены в отдельное производство, следствие продолжается.