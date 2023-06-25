«Нашли тело»: прекращены поиски 16-летней девушки в Усть-Куте

Нашли тело на берегу села/деревни Подымахино/а. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сибирячка пропала еще ранним утром 16 июня в Усть-Куте. Тогда она ушла из дома, чтобы расклеить листовки. Родным пообещала вернуться через пару часов. Не сдержав слова, родители стали волноваться. Но на связь девушка не выходила - телефон школьницы был отключен. Однако, известно, что в первой половине дня она заходила в мессенджер. Обеспокоенные родители обратились в полицию. Но поиски 16-летней девушки завершились трагически.Об этом корреспонденту КП-Иркутск сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Нашли тело на берегу села/деревни Подымахино/а. Опознания еще не было, - говорят в ведомстве.

Во время поисков было заведено уголовное деле.

- Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту убийства, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по региону.

Стоит отметить, что девушка на профилактических учетах не стояла. А семья характеризуется положительно.