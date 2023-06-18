Телефон недоступен, вещи нашли у подруги: следователи разгадывают тайну исчезновения 16-летней девушки

Девушку разыскивают с 16 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный комитет начал расследование дела об исчезновении 16-летней девушки в Иркутской области. Жительница города Усть-Кута Анастасия Бернадская пропала без вести при странных обстоятельствах. Около 7 часов утра 16 июня она ушла из дома, чтобы расклеить листовки. Родным пообещала вернуться через пару часов, но до настоящего времени на связь с семьей больше не выходила. Телефон школьницы отключен, однако, известно, что в первой половине дня она заходила в мессенджер. Обеспокоенные родители обратились в полицию.

- По данному факту Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по региону.

Правоохранители первым делом проверили камеры наружного видеонаблюдения, которые установлены по маршруту школьницы. На кадрах видно, как она в 08:15 проходит в сторону остановки «РЭБ» (ремонтно-эксплуатационная база – прим. ред.). Больше в поле зрения камер она не попадала. Также следователи СК совместно с оперативниками осмотрели все увеселительные заведения города, чердаки, подвалы, лес и береговую линию от микрорайона Закат до микрорайона Мостоотряд.

Сибиряков просят помочь в поисках. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Несовершеннолетняя на профилактических учетах не состоит, семья характеризуется положительно, - подчеркивают в региональном Следкоме.

Побеседовав с друзьями Анастасии, у одной из приятельниц обнаружили ее личные вещи. Девушка рассказала, что их она отдала на хранение 14 июня.

Тем временем, поиски продолжаются. Прокуратура Усть-Кута поставила на контроль ход и результаты расследования дела. Помочь просят и горожан. В день исчезновения подросток была одета в черную ветровку с желтыми и голубыми вставками, штаны синего цвета и голубые кеды.

ВАЖНО

Просим всех, кому известна какая либо информация, сообщить в отделение полиции Усть-Кута по телефону 8(39565)50143 или 89149489436.

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