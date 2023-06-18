Ушла на два часа, но так и не вернулась: девушка пропала при загадочных обстоятельствах в Иркутской области

В Усть-Куте два дня разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю девушку Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области второй день подряд ведут поиски без вести пропавшей девушки. В Усть-Куте домой не вернулась16-летняя Анастасия Бернадская. Как сообщают ее близкие, утром 16 июня она отлучилась на два часа, но до настоящего времени ее больше никто не видел. Связь оборвалась - телефон отключен. Об этом корреспонденту КП-Иркутск сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Была одета в черную ветровку с яркими желтыми вставками и синие штаны, - уточняют в ведомстве.

Всех, кто узнал девушку на фотографии или владеет информацией о местонахождении школьницы, просят сообщить об этом в полицию Усть-Кута.

ВАЖНО

Просим всех, кому известна какая либо информация, сообщить в отделение полиции Усть-Кута по телефону 8(39565)50143 или 89149489436.