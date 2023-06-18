Полиция Иркутска объявила о завершении поисков без вести пропавшей женщины с дезориентацией

Сибирячка пропала 14 июня. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Без вести пропавшую 64-летнюю женщину разыскивали на протяжении нескольких дней полицейские, волонтеры и простые горожане. Об исчезновении в одну из дежурных частей Иркутска заявил житель Усолья-Сибирского, который рассказал, что его супруга 14 июня ушла из дома по улице Горка в неизвестном направлении. С того момента связь с сибирячкой была потеряна. О ее судьбе также было ничего неизвестно. Вместе с этим ситуацию осложняло то, что пенсионерка могла быть дезориентирована в пространстве.

Правоохранители начали распространять ориентировку с главными приметами. Сибиряков просили обращать внимание на одиноких худощавых женщин в возрасте 60-65 лет, ростом около 165 сантиметров, имеющих темные короткие волосы. Также была описана одежда, в которую была одета пропавшая: белая ветровка и бледно-зеленые брюки.

О завершении поисков волонтеры сообщили спустя 4 дня - 18 июня. В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области информацию подтвердили.

- Женщина найдена живой и здоровой, - рассказали корреспонденту КП-Иркутск в ведомстве.

Однако также стало известно, что в настоящее время жительница Усолья-Сибирского находится в отделении травматологии в больнице, располагающейся в микрорайоне Иркутск-2. Кем была найдена 64-летняя сибирячка, и по какой причине попала в медучреждение? Это выясняют правоохранители.

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