Была уверена, что украли: сибирячка не заметила, как 1,5-годовалый сын выпал на ходу из машины

В Чите мальчик выпал из машины, а его мама этого не заметила Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Чите мать 1,5-годовалого ребенка обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. По ее словам, мальчик исчез после совместной поездки на машине.

Как рассказали корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, инцидент произошел 24 июня. Женщина была уверена, что сына украли, однако полицейские установили, что мальчик выпал на полном ходу из машины. Малыш все это время находился в больнице, куда был доставлен с травмами. Позже выяснилось, что ребенок, который был не пристегнут, открыл заднюю дверь авто и выпал. При этом, мать не заметила случившегося.

Сейчас в происходящем разбираются правоохранители, а также члены комиссии по делам несовершеннолетних. Они намерены дать правовую оценку действиям сибирячки. Доследственную проверку проводит и СУ СКР по Забайкальскому краю.

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