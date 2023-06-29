Программный продукт от ООО «ПННЦ» - в конкурсе «100 лучших товаров России»

Фото: Анна СУРЖАНСКАЯ.

Инновационный программный продукт «МОДУЛЬ 2 ВЛК», разработанный «Первым национальным научно-образовательным центром» (ПННЦ) для эффективного внутрилабораторного контроля, получил оценку экспертов конкурса «100 лучших товаров России».

Практически каждый день мы ходим в магазин, чаще покупаем продукты, реже одежду, а также приобретаем другие товары и услуги, но не задумываемся о тех, кто осуществляет проверку этих товаров/услуг/продукции на соответствие тем или иным нормам. На сегодняшний день, по состоянию на 27.06.2023 года, в национальной системе аккредитации существует 9142 аккредитованных лица, среди которых в статусе действующих 5369 лабораторий, 372 органа инспекции и 121 орган по сертификации, которые и призваны проверять определенные группы продукции. Чтобы обеспечить эффективную работу этих аккредитованных лиц, в ООО «ПННЦ» разработан инновационный комплексный программный продукт «МОДУЛЬ 2 ВЛК».

ООО «Первый национальный научно-образовательный центр» является официальным партнером Ассоциации национального и международного сотрудничества и партнерства в области оценки и подтверждения соответствия, стандартизации и обеспечения единства измерений (Ассоциация НООИ) и одной из немногих организаций, которая работает исключительно в сегменте национальной системы аккредитации в областях образовательной деятельности, создания методик измерений для лабораторий в целях производственного (в том числе экологического) контроля, расчета и оценки профессиональных рисков, государственного контроля (надзора), с возможностью применения в качестве стандартных методов органами инспекции и в сфере программного обеспечения.

Работа по созданию «Модуля 2 ВЛК» велась порядка двух лет, а после тестирования несколькими лабораториями продукт довели до совершенства.

- Работа лабораторий в отношении поддержания своего профессионального уровня и соответствия тем требованиям, которые предъявляются к участникам национальной системы аккредитации, ведется постоянно, - говорит Андрей Катуркин, президент Ассоциации НООИ. - Внутрилабораторный контроль - это одна из объемных и неотъемлемых частей такой работы. Наше новое программное обеспечение призвано упорядочить, систематизировать и облегчить этот процесс. «Модуль 2 ВЛК» - один из немногих продуктов, которые разработаны именно для данного сегмента. Этот программный продукт не просто востребован в деятельности любых лабораторий, он призван облегчить им жизнь именно в вопросах внутрилабораторного контроля.

Приступая к созданию программы, разработчики сразу исходили из того, что продукт должен быть комплексным, состоящим из нескольких модулей, первый из которых - «Системы менеджмента» - был создан в 2016 году. Три года спустя вышел новый ГОСТ, регламентирующий деятельность лабораторий, и в 2019-м базовый комплект программного продукта, приведенный в соответствие с новыми требованиями, уже выпустили на рынок.

«Модуль 2 ВЛК» - как раз вторая часть комплексного электронного обеспечения. По завершении работы и реализации всех намеченных целей у конечного продукта ПННЦ не будет аналогов.

Совокупность определенных событий - обратная связь от тестировщиков, отзыв авторов и представителей экспертного сообщества, коллективное решение специалистов ПННЦ - привело к участию в конкурсе «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Организаторы конкурса рекомендовали компании-разработчику поучаствовать и на более высоком, федеральном уровне.

- Для нас не являлось целью создание продукта, с которым мы можем выйти на тот или иной конкурс, - продолжает рассказывать Андрей Александрович. - Целью было создать продукт, который будет востребован и эффективен для пользователей. Прежде всего мы стараемся реагировать на те проблемы и вызовы, существующие в сегменте, в котором работает наша организация, и как можно более профессионально, оперативно и эффективно включаться в работу и решать их. Я очень надеюсь, что наш продукт получит справедливую оценку у экспертного жюри конкурса.

Глава Ассоциации также отметил, что компания настроена на дальнейшее развитие и создание продуктов, востребованных в национальной системе аккредитации и сфере оценки соответствия, потому что есть четкое понимание важности сегмента и его влияния непосредственно на благополучие людей.

По словам Анатолия Карелина, главного редактора издания «Вестник Ассоциации», участие в подобном конкурсе - интересный и полезный опыт для компании, который может послужить не только популяризации «Модуля 2 ВЛК», но и созданию иных востребованных продуктов, методик и других наших проектов.

28 июня, во время подготовки материала к публикации, были подведены итоги регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Программный продукт «МОДУЛЬ 2 ВЛК» от ООО «ПННЦ» удостоен диплома первой степени. Поздравляем компанию-разработчика с заслуженной наградой!