Саянск - город с характером!

Въезд в город тематической стелой напоминает всем, что Саянск-город большой химии.

Въезжаем в город буквально с открытым ртом. Первая крамольная мысль: «неужели так готовятся к приезду журналистов»? И тут же следующая, более адекватная: «за один день так подготовить город невозможно»! Нас встречает поклонный крест, идеально чистые и ровные дороги, клумбы на каждом свободном клочке земли и новехонькие, одинаковые остановки общественного транспорта. Город утопает в зелени, соснах, сирени, цветах. Почти из каждого двора, который проезжаем, звук газонокосилки. Спортивные площадки, парки, места досуга… Ощущение, что попал на кадры документальной хроники о нашем светлом и чистом коммунистическом прошлом. Причем в самом позитивном смысле. Никто из нас не ожидал увидеть ТАКОЙ Саянск. Никто из нас здесь давно не был. В голове стереотипные ярлыки 10 - 15-летней давности о плохих дорогах в безликом и сером городке с населением около 40 тысяч человек.

На въезде в город всех встречает Поклонный Крест.

Произошедшие за последние годы изменения сами саянцы связывают прежде всего с появлением на посту градоначальника Олега Валерьевича Боровского. Хотя сам мэр, несмотря на свою репутацию не только хозяйственного и харизматичного, но и прямолинейного, дерзкого человека, скромничает.

Олег Боровский, мэр Саянска с 2014 года

- Городом надо жить! Эти все идеи рождаются не в моей голове, моя работа - придумать, как их воплотить. А вот идеи предлагают люди. И это для меня важно. Важно вообще для власти и для других мэров. Нужно делать то, что просят люди. Вы в лепешку разбейтесь, но добейтесь, - говорит Олег Валерьевич. - Я ведь не бог, не всесильный и у меня нет бороды, как у Хоттабыча, из которой можно выдернуть волшебный волосок. Это все титанический труд и заслуга целой команды, которую просто нужно было нацелить, настроить. Создать проект, провести его, пройти экспертизу, а потом еще с этим проектом пройтись по министерствам. Я умею быть настойчивым. Бывало, до того всем надоедал… знали, что лучше дать, иначе не отстану.

Захочешь сделать - найдешь возможность, не захочешь - причину

Сквер «Комсомольский» - детище и гордость мэра. Почти 20 лет был пустырь и назывался «Комсомольским». Как признается сам Боровский, обидно стало за комсомольцев, да и жители просили облагородить пространство. Сейчас это не просто парк. И не привычный памятник Ленину. Это настоящее арт-пространство с причудливой формы зоной отдыха, детской площадкой и стелой, где можно рассмотреть ордена коммунистического союза молодежи.

Бывший долгие годы пустырь, теперь украшает парк с гордым названием «Комсомольский».

- К производственной дисциплине приучили 15 лет работы на Усольском и Саянском химпромах. У меня был начальник Александр Федорович Темников, который на планерке в ответ на какие-то жалобы мои всегда отвечал: «захочешь сделать - найдешь возможность, не захочешь - причину. Иди пацан, работай». Именно это, наверное, и двигало все эти годы. Поставил цель - надо ее достичь. И потом 15 лет работы в бизнесе научили считать каждый заработанный рубль.

Самодисциплина, рачительность и команда единомышленников - вот, по мнению Олега Боровского, залог успеха для любого мэра и любого города. Результаты поражают, впечатляют, удивляют.

Еще один - парк «Таежные бульвары». Парк не только по статусу, но и по сути. Рекреационное ядро жилого микрорайона и крупнейшей озелененной территории города. Здесь деревянный игровой городок, выставочная зона, терраса для йоги, памп-трек, фонтан и многое другое. Полное ощущение, что это не парковая территория в сибирской провинции, а комфортная и современная экозона на каком-нибудь модном курорте.

Город цветет в прямом смысле, клумбами и вазонами с цветами украшен каждый свободный от застроек квадратный метр.

Городское хозяйство - дело хлопотное, ответственное и по большей части неблагодарное. Одними парками и скверами, как говориться, сыт не будешь и народ не накормишь. Есть в каждом городе проблемные зоны, в частности, инфраструктурные. Посмотрим, как с этим обстоят дела в Саянске. Едем к новой школе, открывшейся в прошлом году на улице Дворовкина. И снова, пардон, «роняем челюсть».

Школа № 8 требовалась городу давно, если откровенно, то лет 30. И вот в 2021 году она открыла свои двери для более полутысячи учеников. Просторная, с 25-метровым бассейном с четырьмя дорожками, большим спортзалом, современным стадионом, актовым залом и игровыми комнатами. Здесь создали условия и для маломобильных учеников. Новое образовательное учреждение именем и дизайном посвящено первостроителям. К этой профессии у саянцев отношение особое. Вишенка на торте - памятник во славу создателям города внутри школьной территории, настоящий «КРАЗ».

Школа №8 открыла свои двери для более чем 500 учеников в 2021 году.

Следующий инфраструктурный объект также является гордостью всех горожан. И тоже первый построенный за последние 30 лет. Речь об открытом в сентябре прошлого года детском садике «Боровичок» в 8-м микрорайоне. Чтобы исключить иронию, отметим, что название было выбрано на конкурсной основе. Найти дошкольное учреждение такого уровня даже в Иркутске, областном центре, будет непросто. Большая, оборудованная игровыми и спортивными зонами территория, парковка для колясок, яркий дизайн самого здания. Все это навевает легкую грусть о том, что ты больше не ребенок.

Детский сад рассчитан на 150 мест, 6 групп для детей от ясельного, 2 месяцев до подготовительного возраста 7 - 8 лет. Есть бассейн, большой спортивный и музыкальный залы, компьютерный класс и логопедический кабинет. Ясли оборудованы манежами и ходунками. Очень тщательно подбирали и педагогический состав.

Кстати, первым, самым маленьким воспитанником нового дошкольного учреждения стал 6-месячный Ян. Сейчас, мальчику уже больше года, он начал ходить и говорить в «Боровичке».

Найти дошкольное учреждение такого уровня, как «Боровичок», даже в Иркутске, областном центре, будет непросто.

Надо делать так, чтобы все обзавидовались, а вот халтуру мы делать не умеем, не любим и не хотим

Обо всем увиденном в Саянске не расскажешь. Есть картинная галерея, горнолыжная база, а территория ЗАГСа такая, что срочно хочется выйти замуж именно здесь. В общем, ярлык «город для пенсионеров» уже точно потерял свою актуальность и сейчас можно смело говорить о городе для молодежи, для комфортной жизни, для семей, воспитывающих детей. О городе - как примере, локального, но всеобъемлющего порядка и заботы о своих жителях.

Территорию городского загса украшают креативный арт-объект - крутящиеся лавки в виде обручальных колец, сказочная карета и живописный уютный скверик с мозаичным памятником Петру и Февронии.

- Принцип такой, либо делать хорошо, либо не делать никак, - говорит мэр Боровский. - Надо делать так, чтобы все обзавидовались, а вот халтуру мы делать не умеем, не любим и не хотим. Поэтому в городе появились за последние годы школа, детский сад, лучшая не просто в Иркутской области, а за Уралом школа искусств на 600 мест. Сейчас в ней занимается около 1000 ребятишек. Мы сделали. Никто не верил, что появится ДШИ, но мы вошли в федеральную программу и сделали. И еще у нас множество проектов на будущее. Вот буквально на выходе проект Дворца молодежи и современного искусства. Также хотим расширить горнолыжную базу. Готовим проектно-сметную документацию на ремонт спортивной школы. Хотим пристроить еще два зала - для художественной гимнастики и для бокса. Горожанам это надо. Люди должны жить в нормальных условиях. Почему в Тулуне может быть, в Иркутске может быть, а в Саянске нет?! Чем мы хуже? Мы найдем варианты, как это сделать.

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

По словам Олега Валерьевича, работы еще много и нет предела совершенству. Но главное - это люди и обеспечение их рабочими местами. По последним данным, Саянск с этой задачей справляется. Коэффициент безработицы в городе - 0,36%. Это самая низкая цифра в области.

Во время ВОВ город Саянск еще не существовал, но открыть музей памяти с объемными экспозициями, саянцы сочли своим святым долгом.

Фото автора и пресс-службы администрации г. Саянска