Ушел в гости к другу и пропал: стали известны подробности исчезновения в Иркутске 30-летнего мужчины

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Иркутской области

В Иркутске шестой день ведут поиски 30-летнего Владислава Мельникова. Мужчина пропал поздно вечером 24 июня, и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Первым исчезновение Владислава заметил его брат, он и написал заявление в полицию, рассказали в пресс-службе регионального Главка МВД корреспонденту КП-Иркутск. Сибиряк поделился, что в последний раз его родственника видели у дома №5/8 по улице Сергеева. Владислав предупредил, что пойдет в гости к другу, но так и не вернулся. На звонки и смс мужчина не отвечает: его телефон давно недоступен. Правоохранители и волонтеры тут же начали поиски. Фотографии и ориентировки с приметами мужчины распространили в соцсетях.

От брата пропавшего правоохранители узнали, что за ним и раньше были замечены долгие отсутствия. Обеспокоенные родные и близкие Владислава надеются, что он вскоре окажется дома. Иркутян просят помочь в поисках.

Приметы разыскиваемого

На вид разыскиваемому 25-30 лет, рост около 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые.

Пропавший был одет в серую футболку с коротким рукавом и трико чёрного цвета. На ногах - черные кроссовки.

Важно

Полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Владислава Мельникова, сообщить об этом по телефонам: 8(3952)30-87-08, 8(3952)21-39-76 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).

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