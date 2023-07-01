Завершены поиски без вести пропавшего в Иркутске 30-летнего мужчины

Мужчину разыскивали на протяжении недели. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Спустя неделю после исчезновения в Иркутске 30-летнего мужчины, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили о завершении его поисков. Также в настоящее время информация о розыске скрыта на официальном сайте и страницах в соцсетях ГУ МВД России по Иркутской области.

Сибиряк пропал без вести поздно вечером 24 июня. С тех пор о его судьбе было ничего неизвестно. Первым забил тревогу брат мужчины. Он и написал заявление в полицию, рассказав, что в последний раз родственника видели у дома №5/8 по улице Сергеева. Незадолго до случившегося тот предупредил, что пойдет в гости к другу, но так и не вернулся. Телефон иркутянина долгое время был недоступен. Правоохранители и волонтеры тут же начали распространять в сети фотографии и ориентировки.

К несчастью, по информации КП-Иркутск, во время поисков был обнаружен труп. Приметы погибшего совпадают с описанием внешности разыскиваемого. Тело направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления обстоятельств и причин смерти.

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