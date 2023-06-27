Мистическое совпадение: Двое детей в Иркутской области пропали в один день с разницей в семь лет

Пользователи соцсетей подметили странное совпадение - оба ребенка пропали 9 июня. Фото: Кирилл Шипицын

В Иркутске уже третью неделю продолжаются поиски полуторагодовалой Кристины Докучаевой. Напомним, малышка пропала днем 9 июня. Последний раз ее видели на берегу реки Ушаковка, вблизи СНТ «Просвещение». Родители девочки отдыхали там на берегу вместе с друзьями. Неожиданно взрослые обнаружили, что ребенка с ними нет. Сначала искали сами, а потом обратились в полицию.

Не обнаружили ни в воде, ни на берегу

Через некоторое время ориентировки с фотографией улыбающейся малышки в желтом костюме и венком из одуванчиков на голове облетели все соцсети и СМИ. Каждого, кто мог видеть ребенка, просили позвонить по указанным номерам телефона. На розыск девочки выдвинулись сотрудники полиции, МЧС, волонтеры поисково-спасательного отряда, а также неравнодушные жители города. Они опрашивали очевидцев, несколько раз прочесали оба берега реки, осмотрели прилегающую местность с помощью квадрокоптеров. Девочки нигде не было.

В Иркутске уже третью неделю продолжаются поиски полуторагодовалой Кристины Докучаевой. Фото: МВД Иркутской области

Тогда к поискам подключили кинологов. Собака-ищейка взяла след Кристины, но он обрывается у воды… Следователи предположили, что произошел несчастный случай – девочка могла утонуть. Было заведено уголовное дело по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности». Водолазы совершили несколько погружений, осмотрели дно реки, все коряги, заводи и перекаты. Но, к сожалению, это не принесло результатов.

- Вода максимально прозрачна, видимость была хорошей, то есть никаких препятствий для поиска в этой местности не было. Мы обследовали все, что могли. Территорию под мостом изучать не стали, она в зоне видимости людей, если кто-то бы заметил – сообщили бы, - рассказывал корреспонденту КП-Иркутск координатор водолазной группы «ДобротворецЪ» Дмитрий Роговой. - Вдоль Ушаковки поиски водолазная группа завершила. Теперь уже нужно сделать акцент на работе с населением. Может рыбаки заметят, сидя возле береговой линии…

Следователи предположили, что произошел несчастный случай – девочка могла утонуть. Фото: Кирилл Шипицын

В МВД подтвердили - ориентировки с описанием внешности девочки были отправлены в села и города, расположенные ниже по течению Ангары. Это Ангарск, Усолье-Сибирское, Бохан, Свирск и Залари.

Семь лет назад в этот же день пропал другой ребенок

Тем временем пользователи соцсетей подметили странное совпадение. Кристина пропала 9 июня. Именно в этот день, семь лет назад, жителей Иркутской области потрясла новость об исчезновении пятилетнего мальчика в Черемхово. Он играл во дворе собственного дома и вдруг неожиданно исчез из поля зрения. На его поиски вышло около 300 человек. Они прочесывали леса и пустыри, дно озера, исследовали весь город. За информацию, способствующую розыску мальчика, было объявлено крупное денежное вознаграждение.

Вдоль Ушаковки поиски водолазная группа завершила. Фото: Кирилл Шипицын

Именно исчезновение малыша стало поводом для создания отряда «ЛизаАлерт» в Иркутской области. Добровольцы, участвовавшие в поисках, обращались к московскому отряду за помощью в создании подразделения в Иркутске. Мальчик считался пропавшим без вести почти целый год. В апреле 2017-го тело ребенка нашли в выгребной яме с водой во дворе собственного дома. Следователи предположили, что мальчик упал в нее случайно…

Кристина пропала 9 июня. Именно в этот день, семь лет назад, в Черемхово исчез пятилетний мальчик. Фото: Кирилл Шипицын

- К сожалению, это действительно так. 9 июня 2016 года – дата образования отряда «ЛизаАлерт» в нашем регионе. И спустя семь лет в этот же день пропала Кристина, - подтвердила старший пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по Иркутской области Варвара Буркова. – Вот такое мистическое совпадение…

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