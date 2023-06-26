«Маленькие, пищат, а мамы рядом нет»: сибиряк решил убраться в гараже, но наткнулся на необычную находку

Фото: из личного архива героя публикации

Накануне выходных 33-летний шелеховчанин Станислав Дюднев решил перед рабочей сменой прибраться в гараже. Сибиряк открыл дверь бокса, завел стоящий автомобиль. Пока двигатель грелся, Станислав разговорился с соседом по кооперативу.

- Разводишь что ли? – вдруг спросил Станислава собеседник.

А он и не понял, о чем речь. Поймал взгляд соседа, который куда-то с интересом смотрел. Обернулся, пригляделся! На полу возле шкафа, где хранятся инструменты, баллончики и коробки, увидел прижавшихся друг к другу… птенцов дикой утки! Откуда они здесь взялись? А главное – каким образом? Станислав не знал.

- Я был в гараже за два дня до этого, - рассуждает мужчина. – А потом помещением воспользовался мой друг, он полировал и чистил машину, подготавливал ее к продаже. Это наше с ним хобби. Видимо, когда друг был занят работой, утята туда прокрались. Никаких сквозных щелей или дыр в боксе нет. Но зато рядом с кооперативом есть небольшое болотце. Скорее всего, оттуда и пришли…

Мужчины включили свет в гараже и начали осматривать выводок. Оказалось, что это птенцы дикой утки, их было девять. Сосед предположил, что им примерно неделя от рождения. В это время малыши начали реагировать на освещение: стали громко пищать и разбегаться в разные стороны по гаражу. Станислав нашел коробку, поймал и посадил в нее утят.

- Я не знал, что делать с ними, - признается Станислав. – Матери-утки рядом нигде не было. Сначала позвонил журналистам, думал, может, они посоветуют, куда пристроить птенцов. А потом на меня вышла женщина, моя коллега, она когда-то раньше разводила куриц и уток. Она согласилась забрать птенцов.

Так, малыши нашли новый дом - в селе Веденщина. Станислав передал им подарок - 10 кг корма для птиц.

Необычную находку сибиряк обнаружил в своем гараже. Фото: из личного архива героя публикации

- Маму-утку за эти дни возле гаражей и его окрестностях так и не увидел. Возможно, птица погибла. Не знаю, - рассказывает Станислав. – Я буду отслеживать судьбу утят, привозить им корм. Ну и, конечно же, постараюсь в социальные сети выкладывать фотографии и видео птенцов. Многие, кто знают эту историю, интересуются, как они осваиваются на новом месте!

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